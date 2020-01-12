Россия разморозила проект 150-летней давности. Вот для чего
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Шум новогодних праздников скрыл от нас знаковую новость о том, что началось проектирование порта в посёлке Индига Ненецкого автономного округа. Порта, который задумали построить ещё 150 лет назад, но никак не могли приступить. В этом выпуске расскажем о его значении, и о том, зачем нам делать то, с чем не справились все предыдущие правители нашей страны.
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дырявая бупжуйская пропаганда))))))тут несколько ваших проэктов на проверку оказались дырявыми..некоторые уже закрылись и обонкротились..А сколько было шуму и крику.за деньги можете и черта оправвдать
дырявая буржуйская пропаганда))))))тут несколько ваших проэктов на проверку оказались дырявыми..некоторые уже закрылись и обонкротились..А сколько было шуму и крику.за деньги можете и черта оправдать
Согласин это скотская жидо англосакская оккупационная реклама но она не капиталистическая даже а феодально жидо фашиствующая)!!!