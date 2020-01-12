Россия разморозила проект 150-летней давности. Вот для чего

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Шум новогодних праздников скрыл от нас знаковую новость о том, что началось проектирование порта в посёлке Индига Ненецкого автономного округа. Порта, который задумали построить ещё 150 лет назад, но никак не могли приступить. В этом выпуске расскажем о его значении, и о том, зачем нам делать то, с чем не справились все предыдущие правители нашей страны.



Блог Максима: https://www.youtube.com/channel/UCRoF…





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QuzgCDbu0fY