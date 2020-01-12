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Россия разморозила проект 150-летней давности. Вот для чего

19:32. 12 января 2020 128 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

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Шум новогодних праздников скрыл от нас знаковую новость о том, что началось проектирование порта в посёлке Индига Ненецкого автономного округа. Порта, который задумали построить ещё 150 лет назад, но никак не могли приступить. В этом выпуске расскажем о его значении, и о том, зачем нам делать то, с чем не справились все предыдущие правители нашей страны.

Блог Максима: https://www.youtube.com/channel/UCRoF…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QuzgCDbu0fY

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 15 -1
    serjoza 12 января 2020 в 20:00

    дырявая бупжуйская пропаганда))))))тут несколько ваших проэктов на проверку оказались дырявыми..некоторые уже закрылись и обонкротились..А сколько было шуму и крику.за деньги можете и черта оправвдать

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    0
  • 15 -1
    serjoza 12 января 2020 в 20:02

    дырявая буржуйская пропаганда))))))тут несколько ваших проэктов на проверку оказались дырявыми..некоторые уже закрылись и обонкротились..А сколько было шуму и крику.за деньги можете и черта оправдать

    Ответить
    0
    • 1830 1542
      максserjoza 12 января 2020 в 20:24

      Согласин это скотская жидо англосакская оккупационная реклама но она не капиталистическая даже а феодально жидо фашиствующая)!!!

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