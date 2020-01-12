Психика людей в новых информационных условиях. Д. Перетолчин. В. Девятов
Ведущий Дмитрий Перетолчин и кандидат технических наук Владемир Девятов беседуют об изменившемся информационном облике планеты. Как устроена жизнь в условиях избытка информации. Каковы этапы развития человечества и что такое “Глобальный мозг”. Можно ли научиться плавать в современном море информации и как это сделать.
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