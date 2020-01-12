Политологи: Лукашенко нужно быть осторожнее с выпадами в сторону России. До добра это не доведет
В последнее время президент Белоруссии Александр Лукашенко разошелся на резкие заявления в адрес России. Сначала в интервью радио «Эхо Москвы» выдал в свет внутренние переговоры с Владимиром Путиным. Потом намекнул: Москва пытается подмять Минск под себя.
А затем пожаловался: Россия не хочет продавать Белоруссии нефть по заниженным ценам.
Эксперты порекомендовали белорусскому президенту не увлекаться и не фантазировать со своими выпадами.
— Конфиденциальность переговоров и информации — самый важный вопрос дипломатии, — отметил в беседе с «КП» политолог Николай Стариков. — Главы государств обсуждают свои вопросы не для того, чтобы потом их выносили на публичное поле. Сегодня идет ломка этих сложившихся тысячелетиями понятий. Недавно американцы опубликовали стенограмму переговоров Трампа с Зеленским. Теперь в подобном ключе выступил Лукашенко. Вся эта история с «откровенностями» до добра не доведет. Нужно знать грани того, что стоит выдавать журналистам и на обсуждение общественности. Это очень некрасивое поведение с его стороны, раз он считает наши народы братскими.
Что касается нефти. Если вы хотите цены, как в России, то мы должны быть единым целым. Но к нашим дружественным соседям мы относимся, как к отдельным самостоятельным государствам. А приоритеты России у нас находятся на первом месте. У нас есть Союзное государство с Белоруссией. Но, к сожалению, оно не наполнено тем смыслом, который бы хотелось видеть. Если будет настоящая интеграция наших стран, то Лукашенко увидит единые цены. И получит того, что все хотят. А до этого можно обижаться, выдавать детали переговоров на «Эхо Москвы». Но при этом нужно помнить и понимать — у Лукашенко свой госбюджет и свои избиратели, а у Путина свой бюджет и свои избиратели.
Телеведущий Владимир Соловьев уверен, что Лукашенко специально пошел на интервью к оппозиционной радиостанции — хотел вызвать раздражение у Москвы.
— Мы знаем, что у Лукашенко такого рода выступления всегда связаны с тяжелыми переговорами, которые идут с Москвой, — сказал «КП» Соловьев. — Свои резкие заявления он использует, как методы давления на переговорщиков с нашей стороны. При этом всегда известно, что эти выступления ни к чему не приводят. Об этом говорит даже его выбор СМИ — к кому он пошел на интервью. Человек, понимающий более тонко российскую политику, вряд ли бы отправился на «Эхо Москвы», чтобы побеседовать серьезно. Это, похоже, специально было сделано, чтобы вызвать некое раздражение и недовольство. Однако, не думаю, что это хоть как-то повлияет на переговоры.
Источник: https://nstarikov.ru/politologi-lukashenko-nuzhno-byt-ostorozhnee-s-vypadami-v-storonu-rossii-do-dobra-jeto-ne-dovedet-112253
Сорри, комп “висит”.
и тут Остапа понесло,ты же нейтралитета придерживаешься,как от тебя серым запахло.
Мадам! Я пахну фиалками ! Фсё будет хорошо. Все будут жить вечно! ( какая скука.)
Чета ржу. Т.н. “жидо-иксперды” говорят, что Беларусь -самостийное государство , и сразу указывают , как ей с кем себя вести. В перспективе бацьку скомпрометируют ценами на энергоносители , заменят своим “петрушкой”, и сразу приткнут к России, устроив дерибан майна , как обычно.(как вариант)
До добра со стороны России? Все нагибают, кому не лень.Россия сегодня “колосс на глиняных ногах” к сожалению с таким президентом и правительством.Жаль мою Великую Родину СССР.
Откажись от туалетной бумаги и будет тебе и СССР и запах деЦЦтва.
Всё просто
Наверное в вашем детстве вам попу не вытирали, с грязной задницей водили.Родители у вас такие были.А то ведь туалетной бумаги не было и вытираться было Совершенно Нечем.
,.,З д р а в и я Вам,.,
[разностороннего]
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Ох и ЕСТЬ-же над ЧЕМ задуматься…ИТАК:
-СТАТЬЯ:Русофобия небратьев,как шанс для России.Сергей васильев.
-САЙТ:russiapost.su/archives/199599 ОТ 09-1-20;
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—> Россия – ИСПОКОН веков – БЫЛА “кормушкаю” для…РАЗНООБРАЗНЫХ…
А также Спасала “ИХ”…от такИХже…”разнообразных” и…И…Что в-итоге…?
А то,что ОКАЗЫВАЛАСЬ,в итоге,ещё и “виновнОЙ” с “ИХ”ней точки зрения…!
*** Однакоже…как только НА ТАМошнИХ…”незалежностях”,присутствие России УМЕНЬШАЛОСЬ,
то…ТО сразу-же,ТАМошнее “независимое-государство” – РАЗРУШАТЬся начиналось…!
[ТАМ - Везде...Т.Н."мова",как Внутренний РАЗРУШИТЕЛЬ - "КЕМ-то" внедрялась...]
->>> РАЗРУШЕНИЕ ТАМошнИХ…”незалежностей” СРАЗУ-же НАЧИНАЕТСЯ,
как только на ТАМошнИХ…территориях – Русское уменьшается…!
…ИЗ-ЗА ИХнИХ…Т.Н.”царьков-паХАНов-и-РАЗНЫХ–паши” – ТАМ жизнь Ухудшается,
но…ВСЕ те “полит-БОЛОТА”…”независимыми” называют,ся…
[а ИХние,Т.Н."паХАНы-президенты"...ЧЬ`ИХ...они "СТАВЛЕННИКИ-резиденты"...]
[не от МЕСТНЫХ-Li тейпов-И-кланов...набор ТЕХ - "избранных-ПОЛИТ-султанов"...]
[а ВНУТРИ РФ...чем Больше из Центра ДОТАЦИЯ тем..."патриотичнее" нация - "ДИЧ"...]
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_А в Белоруссии ПОРА-бы уже Понять,что БЕЗ Дружбы с Россиею ЕЙ…
придётся…ТИПА – УКРАiны №-2 – Зонаю Разрухи и ХАОСА – в итоге стать…!
…ЧТО для РБ Важнее – Нормальную Жизнь Сохранить или…Власть КОГО-то удержать…
[Частью ЕС не получится,ведь ПРИДЁТСЯ в РБ - многое УНИЧТОЖАТЬ...]
[т.н."интеграция" с ЕС это...Начать себя-же - САМИМ - "УТИЛИЗИРОВАТЬ"...]
…Наверное – в Полит-ПЕРСПЕКТИВЕ…Придётся – Частью России,всё-же Стать…
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 12-1-20.