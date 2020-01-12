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Политологи: Лукашенко нужно быть осторожнее с выпадами в сторону России. До добра это не доведет

14:13. 12 января 2020 105 просмотров 8 коммент. Опубликовал:
Источник: Комсомольская правда @ Антон Власов

В последнее время президент Белоруссии Александр Лукашенко разошелся на резкие заявления в адрес России. Сначала в интервью радио «Эхо Москвы» выдал в свет внутренние переговоры с Владимиром Путиным. Потом намекнул: Москва пытается подмять Минск под себя.

А затем пожаловался: Россия не хочет продавать Белоруссии нефть по заниженным ценам.

Эксперты порекомендовали белорусскому президенту не увлекаться и не фантазировать со своими выпадами.

— Конфиденциальность переговоров и информации — самый важный вопрос дипломатии, — отметил в беседе с «КП» политолог Николай Стариков. — Главы государств обсуждают свои вопросы не для того, чтобы потом их выносили на публичное поле. Сегодня идет ломка этих сложившихся тысячелетиями понятий. Недавно американцы опубликовали стенограмму переговоров Трампа с Зеленским. Теперь в подобном ключе выступил Лукашенко. Вся эта история с «откровенностями» до добра не доведет. Нужно знать грани того, что стоит выдавать журналистам и на обсуждение общественности. Это очень некрасивое поведение с его стороны, раз он считает наши народы братскими.

Что касается нефти. Если вы хотите цены, как в России, то мы должны быть единым целым. Но к нашим дружественным соседям мы относимся, как к отдельным самостоятельным государствам. А приоритеты России у нас находятся на первом месте. У нас есть Союзное государство с Белоруссией. Но, к сожалению, оно не наполнено тем смыслом, который бы хотелось видеть. Если будет настоящая интеграция наших стран, то Лукашенко увидит единые цены. И получит того, что все хотят. А до этого можно обижаться, выдавать детали переговоров на «Эхо Москвы». Но при этом нужно помнить и понимать — у Лукашенко свой госбюджет и свои избиратели, а у Путина свой бюджет и свои избиратели.

Телеведущий Владимир Соловьев уверен, что Лукашенко специально пошел на интервью к оппозиционной радиостанции — хотел вызвать раздражение у Москвы.

— Мы знаем, что у Лукашенко такого рода выступления всегда связаны с тяжелыми переговорами, которые идут с Москвой, — сказал «КП» Соловьев. — Свои резкие заявления он использует, как методы давления на переговорщиков с нашей стороны. При этом всегда известно, что эти выступления ни к чему не приводят. Об этом говорит даже его выбор СМИ — к кому он пошел на интервью. Человек, понимающий более тонко российскую политику, вряд ли бы отправился на «Эхо Москвы», чтобы побеседовать серьезно. Это, похоже, специально было сделано, чтобы вызвать некое раздражение и недовольство. Однако, не думаю, что это хоть как-то повлияет на переговоры.

Источник: https://nstarikov.ru/politologi-lukashenko-nuzhno-byt-ostorozhnee-s-vypadami-v-storonu-rossii-do-dobra-jeto-ne-dovedet-112253

Метки: чит.клуб

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 7404 6746
    жора шапов 12 января 2020 в 14:36

    Сорри, комп “висит”.

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  • 7404 6746
    жора шапов 12 января 2020 в 14:38

    Чета ржу. Т.н. “жидо-иксперды” говорят, что Беларусь -самостийное государство , и сразу указывают , как ей с кем себя вести. В перспективе бацьку скомпрометируют ценами на энергоносители , заменят своим “петрушкой”, и сразу приткнут к России, устроив дерибан майна , как обычно.(как вариант)

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  • 4243 3589
    Мирослава 12 января 2020 в 14:40

    До добра со стороны России? Все нагибают, кому не лень.Россия сегодня “колосс на глиняных ногах” к сожалению с таким президентом и правительством.Жаль мою Великую Родину СССР.

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    -1
  • 275 219
    Valeriy Bondarik 12 января 2020 в 14:57

    ,.,З д р а в и я Вам,.,

    [разностороннего]
    ““““““““`
    Ох и ЕСТЬ-же над ЧЕМ задуматься…ИТАК:

    -СТАТЬЯ:Русофобия небратьев,как шанс для России.Сергей васильев.

    -САЙТ:russiapost.su/archives/199599 ОТ 09-1-20;
    ““““““““““““““““““
    —> Россия – ИСПОКОН веков – БЫЛА “кормушкаю” для…РАЗНООБРАЗНЫХ…
    А также Спасала “ИХ”…от такИХже…”разнообразных” и…И…Что в-итоге…?
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    [а ВНУТРИ РФ...чем Больше из Центра ДОТАЦИЯ тем..."патриотичнее" нация - "ДИЧ"...]
    ““““““
    _А в Белоруссии ПОРА-бы уже Понять,что БЕЗ Дружбы с Россиею ЕЙ…
    придётся…ТИПА – УКРАiны №-2 – Зонаю Разрухи и ХАОСА – в итоге стать…!
    …ЧТО для РБ Важнее – Нормальную Жизнь Сохранить или…Власть КОГО-то удержать…
    [Частью ЕС не получится,ведь ПРИДЁТСЯ в РБ - многое УНИЧТОЖАТЬ...]
    [т.н."интеграция" с ЕС это...Начать себя-же - САМИМ - "УТИЛИЗИРОВАТЬ"...]
    …Наверное – в Полит-ПЕРСПЕКТИВЕ…Придётся – Частью России,всё-же Стать…
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 12-1-20.

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