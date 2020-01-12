Планирование будущего или как поменять реальность. Александр Жарков. Часть 2

Как изменить реальность.



Автор- сказитель – Александр Жарков

Часть 1 – https://youtu.be/maMbhGJmHUI



В передаче идет речь о таких понятиях как:



- Технология материализации желаний,

- Желания в пространстве и контракт Души,

- Нереализованные желание, куда они деваются и как влияют на нас,

- Как узнать будущее по каждой из сфер жизни,

- Влияние кармы на 2020 год,

- Закон Принятия,

- Магия «Желаний» – руны и амулеты.



Поговорим о том:



- Как реализовывать желания,

- Как программировать будущее,

- Как восстановить и поддерживать своё здоровье,

- Как понять желание другого,

- Как включить и усилить денежный поток,

- Как построить свой бизнес или вывести уже имеющийся на качественно новый уровень.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pyiET9WD2-Q