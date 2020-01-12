Планирование будущего или как поменять реальность. Александр Жарков. Часть 2
Как изменить реальность.
Автор- сказитель – Александр Жарков
Часть 1 – https://youtu.be/maMbhGJmHUI
В передаче идет речь о таких понятиях как:
- Технология материализации желаний,
- Желания в пространстве и контракт Души,
- Нереализованные желание, куда они деваются и как влияют на нас,
- Как узнать будущее по каждой из сфер жизни,
- Влияние кармы на 2020 год,
- Закон Принятия,
- Магия «Желаний» – руны и амулеты.
Поговорим о том:
- Как реализовывать желания,
- Как программировать будущее,
- Как восстановить и поддерживать своё здоровье,
- Как понять желание другого,
- Как включить и усилить денежный поток,
- Как построить свой бизнес или вывести уже имеющийся на качественно новый уровень.
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