Перемирие в Ливии
Известный журналист и публицист Анатолий Вассерман оценил роль России в урегулировании ситуации в Ливии, где наступило перемирие между Ливийской национальной армией (ЛНА) и боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС).
В разговоре с корреспондентом Nation News он отметил, что роль российской стороны в урегулировании ситуации в Ливии оценить легко. Для этого, как заметил Вассерман, нужно посмотреть на то, как себя повел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
“Я думаю, что роль России в этих событиях можно легко оценить, посмотрев на поведение Турции. Напомню, что сразу после Нового года так называемое Правительство национального согласия Ливии попросило Турцию о военной помощи, а турки согласились. Правда, легитимный парламент Ливии тут же проголосовал против присутствия любых иностранных войск в Ливии, но турки сделали вид, что этого не заметили. Стоило же нашему президенту поговорить несколько часов с турецким лидером, и вот Турция меняет свою позицию на противоположную, вместе с нами призывая стороны к прекращению огня. В итоге мы видим, что российского влияния более чем достаточно, чтобы преодолеть все остальные влияния в данном регионе. Россия не имеет ничего против успехов ЛНА, но при этом исходит из принципа, что главное – не завоевать, а удержать. Сейчас формальным правителям Триполи дан шанс уйти, сохранив лицо”, — сказал Вассерман.
Вот он ведь не тупой.
Притворяется?
Или Ливии идёт единственный газопровод через чёрное море.
Гринстрим.
Сегодня месторождения у олних бандюков а транспортная инфраструктура у других.
Труба пустая.
Перемирие-ИДЕАЛ.
Важно чтоб никто не победил и не помирились.
Тогда труба будет пустая
И этот человек мне на панд указывать будет. Not Black, Mediteran sea.
Ну я быстрообучаемый.))