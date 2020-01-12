Главная » Новости Ближнего востока

Перемирие в Ливии

17:20. 12 января 2020 118 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Известный журналист и публицист Анатолий Вассерман оценил роль России в урегулировании ситуации в Ливии, где наступило перемирие между Ливийской национальной армией (ЛНА) и боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

В разговоре с корреспондентом Nation News он отметил, что роль российской стороны в урегулировании ситуации в Ливии оценить легко. Для этого, как заметил Вассерман, нужно посмотреть на то, как себя повел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

“Я думаю, что роль России в этих событиях можно легко оценить, посмотрев на поведение Турции. Напомню, что сразу после Нового года так называемое Правительство национального согласия Ливии попросило Турцию о военной помощи, а турки согласились. Правда, легитимный парламент Ливии тут же проголосовал против присутствия любых иностранных войск в Ливии, но турки сделали вид, что этого не заметили. Стоило же нашему президенту поговорить несколько часов с турецким лидером, и вот Турция меняет свою позицию на противоположную, вместе с нами призывая стороны к прекращению огня. В итоге мы видим, что российского влияния более чем достаточно, чтобы преодолеть все остальные влияния в данном регионе. Россия не имеет ничего против успехов ЛНА, но при этом исходит из принципа, что главное – не завоевать, а удержать. Сейчас формальным правителям Триполи дан шанс уйти, сохранив лицо”, — сказал Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/com/peremirie-v-livii/

Метки: комментарий, Ливия, турция, эрдоган

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Наследство Каддафи: кто и с какой целью делит Ливию?
... внутренних столкновений Гражданское противостояние в Ливии, продолжающееся с 2014 года, ...человека. Если гражданская война в Ливии прекратится, изменения могут произойти и... Тайипом Эрдоганом призвал к заключению перемирия, которое могло бы начаться 12...
Турция делает уступки по Сирии в обмен на признание её влияния в Ливии.
... напряжённости вокруг Ирана и установить перемирие в Ливии, начиная с 12 января... более благоприятную позицию России по Ливии». Вполне вероятно, что подобные ... для утверждения своего присутствия в Ливии. Анкара действительно оказалась в затруднительном...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 января 2020
... из ЧВК «Вагнер» в Ливии (ВИДЕО). Путин посоветовал Асаду ...января и готова обсудить условия перемирия. Читайте также: Сирия: Армия... Путин допустил, что в Ливии могут быть российские граждане, ... лидер заявил, что в Ливии находится «много всяких наемников»,...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 февраля 2016
...поддержке проправительственной палестинской милиции «Лива Аль-Кудс» (Иерусалимская ... сирийского правительства содействовать установлению перемирия», — говорится в сообщении...поддержке проправительственной палестинской милиции «Лива Аль-Кудс» (Иерусалимская ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 марта 2016
..., террористы не подпадающих под перемирие группировок используют даже флаги правительственных... ИГИЛ убиты в Ливии Силы безопасности Ливии провели операцию в ...декабря противоборствующие стороны конфликта в Ливии, включая руководство Палаты представителей...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 марта 2016
...перемирие в Сирии: новые провокации Анкары. 04:20 Интервенция в Ливию...Две группировки присоединились к перемирию в Сирии Общее число... переговоры о перемирии с властями Сирии и Ливана. Именно этот...стороны ожидают, чем закончится перемирие и начнутся ли прямые ...

3 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)