Перемирие в Ливии

Известный журналист и публицист Анатолий Вассерман оценил роль России в урегулировании ситуации в Ливии, где наступило перемирие между Ливийской национальной армией (ЛНА) и боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

В разговоре с корреспондентом Nation News он отметил, что роль российской стороны в урегулировании ситуации в Ливии оценить легко. Для этого, как заметил Вассерман, нужно посмотреть на то, как себя повел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

“Я думаю, что роль России в этих событиях можно легко оценить, посмотрев на поведение Турции. Напомню, что сразу после Нового года так называемое Правительство национального согласия Ливии попросило Турцию о военной помощи, а турки согласились. Правда, легитимный парламент Ливии тут же проголосовал против присутствия любых иностранных войск в Ливии, но турки сделали вид, что этого не заметили. Стоило же нашему президенту поговорить несколько часов с турецким лидером, и вот Турция меняет свою позицию на противоположную, вместе с нами призывая стороны к прекращению огня. В итоге мы видим, что российского влияния более чем достаточно, чтобы преодолеть все остальные влияния в данном регионе. Россия не имеет ничего против успехов ЛНА, но при этом исходит из принципа, что главное – не завоевать, а удержать. Сейчас формальным правителям Триполи дан шанс уйти, сохранив лицо”, — сказал Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/com/peremirie-v-livii/