«Однако» об Иране и США

Однако, здравствуйте!

Ну вот и ладненько. Иран взял на себя ответственность за «человеческую ошибку, спровоцированную авантюризмом США», жертвой которой стал украинский «Боинг». Вот, эфир наш пятилетней давности:

Когда в 2001 году украинскими ПВО был сбит «по ошибке» российский Ту-154, украинские власти неделю врали и морочили голову на фоне очевидных доказательств, пока тогдашний президент Кучма не выдавил из себя беспрецедентное по форме признание: «Посмотрите, что творится вокруг в мире, в Европе? Мы не первые и не последние. Не надо из этого делать трагедию. Ошибки бывают всюду и не только такого масштаба, а гораздо большего, планетарного масштаба».

Оставим за скобками человеческий и сверхчеловеческие факторы, по которым невинно убиенные самолеты появляются там и тогда, где им требуется появиться. Иранцам не было никакого смысла упорствовать, не столько потому, что экспертам действительно были предъявлены объективные данные, сколько потому, что они заранее получили нечто вроде индульгенции.

«У нас есть свидетельства из множественных источников, что самолет был сбит иранской ракетой. Это, вполне вероятно, было сделано по ошибке», — заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Причем индульгенцию не только от Трюдо, но и от Трампа, и не только по самолету, но и, представьте себе, по атаке американских баз.

«Мы все должны работать над тем, чтобы достичь такого соглашения с Ираном, которое превратит мир в более безопасное место. Это также должно быть соглашение, которое позволит Ирану процветать и развивать свой потенциал. Иран может быть прекрасной страной», — заявил Дональд Трамп.

Заметьте, предложение стать «прекрасной страной» Иран получил после удара по американским базам. По информации Wall Street Journal, США и Иран уже установили контакт через швейцарское посольство в Тегеране. Причем тональность переговоров была гораздо более взвешенной, чем публичные заявления. Интересно, что контакт был инициирован американцами через несколько часов после убийства генерала Сулеймани, то есть до ответного удара Ирана.

То есть это такое своеобразное приглашение к танцу. На самом деле, это, ну если не прямо договорняк, такой размен, причем не сказать, что паритетный.

Ну, ликвидировали американцы сверхэффективного командира иранского спецподразделения. Попытались ликвидировать ещё одного в Йемене — не получилось. При этом вскрыли сеть своей агентуры внутри КСИР и в службах безопасности Ирака и Сирии.

По сообщению известного эксперта по Ирану Рамана Гавами, службой внутренней безопасности КСИР арестовано уже 56 человек. В ответ Иран с гомеопатической деликатностью атаковал две американские базы, результатом чего, по мнению аналитиков из Атлантического совета, стала «пугающая демонстрация иранских военных возможностей».

И теперь — чистый итог. Беспрецедентный. Теперь можно ударить по американской базе, ну, если аккуратно, и тебе ничего за это не будет! И история с самолетом — это демонстрация отказа от эскалации. А никак не наоборот. И за ней может последовать только деэскалация. Это единственный способ для Трампа извлечь хоть какой-то позитив из провальной иранской авантюры. Век живи — век учись.

Однако, до свидания!