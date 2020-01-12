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Кто виноват в сбитом «Боинге»?

22:14. 12 января 2020 139 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Герой России, летчик-испытатель генерал-майор Магомед Омарович Толбоев о том, кто на самом деле виноват в сбитом боинге под Тегераном.

Источник: https://youtu.be/_uLuBncCDdM

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 13319 1097
    ХОХОЛ 12 января 2020 в 22:23

    говорят не повезет,
    если укро боинг вырулил на взлёт,
    а пока наоборот,
    только глупым украинцам невезёт

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    1
  • 24312 21172
    Вячеслав 12 января 2020 в 23:43

    Однозначного ответа нет… Тут и жадность одних известных персонажей до чужих богатств, непомерные амбиции других – тех, кто стремится к мировому господству, и непримиримость с нервозностью тех, кто этому противостоит…

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