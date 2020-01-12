Кто виноват в сбитом «Боинге»?
22:14. 12 января 2020 139 просмотров 2 коммент. Опубликовал: Владимир
Герой России, летчик-испытатель генерал-майор Магомед Омарович Толбоев о том, кто на самом деле виноват в сбитом боинге под Тегераном.
Источник: https://youtu.be/_uLuBncCDdM
говорят не повезет,
если укро боинг вырулил на взлёт,
а пока наоборот,
только глупым украинцам невезёт
Однозначного ответа нет… Тут и жадность одних известных персонажей до чужих богатств, непомерные амбиции других – тех, кто стремится к мировому господству, и непримиримость с нервозностью тех, кто этому противостоит…