Кельцевская резня. Зачем скрывают правду о самом массовом еврейском погроме

Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, затронул вопрос, который в Европе обсуждать очень не любят: массовое уничтожение евреев в Польше не только во время Второй мировой, но и после неё.

Владимир Владимирович, сославшись на архивные документы, напомнил, как Юзеф Липский, посол Польши в Третьем рейхе, приветствовал намерение выселить евреев в Африку. «Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве» – так эмоционально отреагировал ­Путин.

О том, какие настроения царили в Польше до войны, во время и даже после, как поляки участвовали в Холокосте, рассуждает историк, публицист, автор серии научно-популярных книг Армен Гаспарян.

Жертва или хищник?

– Необходимо понимать, что Юзеф Липский, рассыпаясь в комплиментах Гитлеру и говоря о том, что ему надо поставить «великолепный памятник» на территории Речи Посполитой, обозначал не только и не столько личную позицию по этому вопросу.

Поляки в поисках решения «еврейского вопроса» шли в одном фарватере с нацистами и даже проявили недюжинную фантазию. Почему проект выселения евреев в Африку, которым Гитлер поделился с Юзефом Липским, так обрадовал господина посла? Да потому что изначально именно польские политики всерьёз обсуждали возможность высылки всех польских евреев на Мадагаскар. Между прочим, задолго до официального принятия доктрины «Окончательное решение еврейского вопроса» в Германии. Это многое говорит о градусе антисемитизма, который царил тогда в Польше.

Однако тему эту не очень старались затрагивать. Тому есть несколько причин. После войны Польша становится частью соцлагеря, входит в число стран – участниц Варшавского договора. Вскрывать откровенно антисемитские позиции Польши, пусть даже прежней, буржуазной, в планы СССР не входило – незачем выносить сор из избы. Была ещё и позиция Запада, согласно которой Польшу назначили чуть ли не главной жертвой Второй мировой войны. Жертвой двух тоталитарных режимов, которые якобы поделили страну ещё в1939 г. Разумеется, планы поляков относительно решения «еврейского вопроса» были благополучно забыты.

Вообще же ярко выраженная антисемитская позиция в ­1930-е была объединяющим стержнем для любой правой партии в Европе. А правые тогда были у власти почти повсеместно. Это и Германия, и Италия с Муссолини, и Португалия с Салазаром, и Испания с Франко… И в Польше, и в Прибалтике у власти тоже были правые диктатуры с вполне определённым отношением к евреям. Государственный антисемитизм тогда не считался зазорным. Более того, между понятием «еврей» и «большевик» часто ставили знак равенства. В той же Германии формулировка «еврейский большевизм» стала официальным термином. В Польше ситуация была той же самой.

Смотрите: самые известные, самые страшные концентрационные лагеря, названия которых стали почти нарицательными – Аушвиц-Биркенау, он же Освенцим, Треблинка, Собибор, – все они находились на территории Польши. И надо сказать, в деле истребления евреев поляки оказывали немцам довольно-таки активную помощь. Напомню один момент – побег из Собибора, организованный советским офицером Александром Печерским. Часть бежавших поляки ловили и сдавали немцам.

В 1941 г. в оккупированной Польше, которая уже стала генерал-губернаторством в составе Третьего рейха, внезапно вспыхнули антисемитские погромы. Устроенные не немцами – нет, поляками. В городке Едвабно евреев забивали камнями и палками, отрубали им головы, глумились над трупами. Группа поляков напала на евреев во главе с раввином. Убили их изуверски – сожгли заживо. И немцам, представьте себе, пришлось для острастки некоторых участников этих погромов расстреливать. Это напоминает циничный анекдот о некоем человеке, который был настолько жестоким, что его выгнали из гестапо за садизм.

«Завершим дело Гитлера»

Преступления поляков против еврейского населения длились не только в течение всей войны, но и после неё. 4 июля 1946 г. В самом разгаре Нюрнбергский процесс, где в числе прочих обвинений в адрес нацистских преступников фигурирует уничтожение евреев. А вот что происходит в польском городе Кельце. Толпа поляков в 2000 человек, к которым присоединились силы народной милиции, выкрикивает: «Смерть евреям! », «Смерть убийцам наших детей! » и главное: «Завершим работу Гитлера! » Взламывает двери и убивает – руками, поленьями, камнями и прутьями – прячущихся евреев. Погибло 47 человек. Возможно, убили бы и больше, но на тот момент в Кельце оставалось лишь 200 евреев. Все они – бывшие узники концлагерей. Всем им казалось, что самое страшное уже позади.

Но выяснилось, что ничего не кончилось. Погромы ширятся, этим обеспокоено Министерство иностранных дел СССР, которое направляет в посольство в Варшаве следующую информацию: «За несколько месяцев страну покинуло 80 тыс. евреев. Наличие антисемитских взглядов в стране в предвоенные годы и усиленная пропаганда за годы немецкой оккупации дали себя чувствовать и в настоящее время. Мысль покинуть Польшу, найти себе другое место жительства, приобрести себе родину стала популярна среди всё большего и большего числа евреев. После погромов началась паника и массовое движение на Запад».

Запад о подробностях тех акций не знал. Хотя обнародование этих документов может шокировать элиты Запада.

Призвать к ответу

Кое-что, впрочем, уже опубликовано. С жуткими описаниями убийств женщин, детей и стариков. Сейчас мировое сообщество в шоке. Ведь одно дело, когда об этом говорит историк или публицист, и совсем другое, когда этого вопроса касается президент. Реагировать придётся. И количество вопросов к Польше увеличится.

Никто не собирается отнимать у Польши статус страны, пострадавшей в ходе Второй мировой. Был и немецкий террор против поляков, было и восстание в Варшавском гетто, были поляки, которые сражались за свободу своей родины, в том числе и плечом к плечу с Красной армией. Но отрицать те позорные события, которые имели место, – это значит фальсифицировать историю.

Обложка: Варшавский трамвайный вагон TYLKO DLA ZYDOW, 1940 год. © / sz-photo.de

Источник: https://nstarikov.ru/kelcevskaja-reznja-zachem-skryvajut-pravdu-o-samom-massovom-evrejskom-pogrome-112220