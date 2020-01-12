Кашин в голове

В прошедшие дни пришлось много обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке. Сначала в эфире радио «Комсомольская правда», во время записи очередного видеоблога, отвечая на вопросы журналистов «Спутника».

После всего вышеуказанного журналисты «Комсомолки» попросили присоединиться к прямому эфиру программы радио КП, в котором журналист Олег Кашин рассуждал на иранскую тему. «Общение» было недолгим, но показательным.

Уровень «либеральной» аналитики: «Представить себе, чтобы завтра в США был некий закон, который ставит Россию в один ряд с КНДР и Ираном, по миллиарду причин невозможно».

Почему? Потому. Обожаю такие «аргументы». Еще люблю такие: сейчас же 21 век, поэтому «это» невозможно. Тот факт, что в истории и 19 и 20 и даже 13 век были когда-то текущими, а значит и все прошедшие войны также были «невозможны». А уж насколько невозможны были газовые камеры, массовые расстрелы, холокост, думаю, не надо и говорить. Но они случились.

Третьим моим «любимым аргументом» экспертов, которых никак иначе, как «убогими» не назовешь – это невозможность войны, так как это приведет к потере рынка. Мол война сократит продажи или даже вовсе их прекратит. Не понимают такие «эксперты», что войной рыки сбыта создаются на века, а теряют их из-за войны лишь на годы! И опять –таки будь этот аргумент рабочим – никто бы ни с кем не воевал. Ведь соседи, которые воюют, они же всегда и торгуют!

Поэтому, специально для «кашиных» повторю фрагмент моей статьи «Убийство К. Сулеймани и «новая реальность 2020».

В декабре 2019 года в США приняли законопроект, в котором слово «терроризм», употребляется по отношению к нам. Пока мягко так – возможный спонсор терроризма… «Комитет Сената США по международным отношениям одобрил накануне, 11 декабря, законопроект, предлагающий администрации Дональда Трампа определить, «отвечает ли Россия критериям государства — спонсора терроризма».

Источник Как вам название американского закона? «Закон о прекращении злонамеренной деятельности на почве российского терроризма». Определять является ли Россия террористом будут очень скоро – это надо сделать в течении трех месяцев. Надеюсь теперь всем понятно, куда ветер дует, и что шутки кончились. Если кто верит, что Штаты будут соблюдать некие правила – так вот Касим Сулеймани тоже так думал и не прятался, считая, что официальный статус его защищает. Теперь никто ни от чего не защищен.

Стенограмма эфира «Комсомолки»:

Источник: Радио «Комсомольская правда» «Р. Голованов: — К нам присоединился публицист, ведущий радио «Комсомольская правда» Николай Стариков. Вот что нам пишет Игорь из Ростова: «Надо смотреть, кому этот теракт был выгоден – эта история с самолетом. Точно не Ирану. Тот, кому это было выгодно, тот и виноват». Н. Стариков: — Я бы не стал пока говорить абсолютно убежденно, что это был террористический акт. Потому что из поступающей информации совершенно непонятно, что произошло. Это с одной стороны. И с другой стороны, хочу сказать, что слишком много совпадений. Уж слишком много совпадений. Ровно в точке, где растет напряженность между американцами и Ираном, падает украинский самолет, что очень удивительно напоминает сценарий падения «Боинга» на Донбассе. Поэтому мне кажется, что, скорее всего, мы имеем дело с целой чередой провокаций, конечная цель которой достаточно разнообразна, как веер. Это рост напряженности на Ближнем Востоке, это сигнал любому государству, которое выступает против политики Соединенных Штатов Америки, что отныне любого государственного деятеля этой страны… Р. Голованов: — А нам это тоже сигнал? Н. Стариков: — Конечно, в первую очередь это сигнал нам. Потому что Иран, несмотря на то, что это относительно крупное государство, это не ключевой игрок на планете. Он Соединенным Штатам Америки и Израилю мешает не своим существованием, а примером другим государствам. В 1979 году произошла революция, и до сих пор США не могут восстановить контроль над Ираном. Вот, собственно говоря, главная проблема. А наличие в Иране нефти или достаточно сильной армии, идеологии – это вторично. О. Кашин: — У меня такое ощущение, что, когда в Чертаново высадятся инопланетяне, вы и ваши коллеги тоже будете говорить, что все это – часть глобального заговора США в рамках оранжевых революций. Ну сколько можно? Есть Иран, есть Россия. Какая угроза России? Почему? Н. Стариков: — Если вы дадите мне сказать, я вам объясню. Знаете, красиво жонглировать фразами и какими-то ярлыками. А факты таковы. В апреле 2019 года Соединенные Штаты Америки признали Корпус Стражей Исламской Революции террористической организацией. Р. Голованов: — Кстати, Сулеймани туда и входил. Н. Стариков: — Это да. Дальше, через полгода после этого руководитель этого корпуса убит американцами. И на вопрос, почему вы совершили фактически террористический акт в Иране, они говорят: а мы убили террориста и плохого парня. О. Кашин: — Россия здесь причем? Н. Стариков: — Наберитесь терпения. Декабрь 2019 года, то есть примерно три недели назад, в парламент США внесен законопроект, согласно которому Госдеп должен оценить, является ли Россия спонсором терроризма. Понятно вам, что из этого законопроекта может дальше вытекать? О. Кашин: — Ничего, на самом деле. Когда на уровне риторики уже Россию называют спонсором терроризма миллион лет. Причем Россия, чего уж там, сама дает поводы и со Скрипалем, и с этим грузино-чеченцем в Берлине, и так далее. Но считать всю мировую политику заговором против России – это такая пропаганда для российских домохозяек. Уважайте народ. Н. Стариков: — Логика и факты. США не риторически убили иранского государственного деятеля. А сначала обвинили организацию, которую он возглавляет, назвав террористической организацией, совершенно незаконно. И потом его реально убили. Где тут риторика? Теперь Россию пытаются сначала, первый шаг, — обвинить в спонсировании терроризма. Знаете, как называется этот законопроект? Закон о прекращении злонамеренной деятельности на почве российского терроризма. О. Кашин: — Сейчас идет дискуссия, говорят, что в России обвиняют США в терроризме. Кто обвиняет? Николай Стариков. Здесь – то же самое. Р. Голованов: — Еще Наталья Поклонская. О. Кашин: — Представить себе, чтобы завтра в США был некий закон, который ставит Россию в один ряд с КНДР и Ираном, по миллиарду причин невозможно. У нас Трамп – российский агент. Н. Стариков: — Закон уже принят. Вы говорите эмоционально, а я вам говорю факты. В этом разница между патриотической общественностью и либеральными журналистами. О. Кашин: — Так всегда говорят демагоги: мы на основаны на науке. Ну какие у вас факты? Н. Стариков: — Я вам говорю факты. Американцы убили человека, назвали его террористом. Теперь они нас называют террористами. Давайте догадаемся, что будет дальше? О. Кашин: — Трамп нас называет террористами? Или Помпео? Р. Голованов: — На этом поставим многоточие. Олег, коротко: что будет дальше? Чего нам ждать? О. Кашин: — Я верю, что дальше будет второй срок Трампа, основанный на его блестящей операции по уничтожению Сулеймани. И легкий рост цен на нефть».

Источник: https://nstarikov.ru/kashin-v-golove-112248