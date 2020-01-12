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Как хрупкая советская девушка уничтожала фашистских убийц

19:34. 12 января 2020 97 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Слушая рассказ о жизненном подвиге небольшой девушки, Герое Советского Союза снайпере Алии Молдагуловой, не перестаёшь восхищаться высочайшим качеством советского человека дохрущёвского периода. Какая несгибаемая сила воли, отвага, мужество! Какой высочайший накал патриотизма, какое беззаветное служение Родине!

Куда всё это делось потом, после Сталина??!




***

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4833054.html

Метки: война, войска, Воля, история, Казахстан, Ленинград, патриот, подвиг, Родина, советский, фашизм, человек

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