Как хрупкая советская девушка уничтожала фашистских убийц

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Слушая рассказ о жизненном подвиге небольшой девушки, Герое Советского Союза снайпере Алии Молдагуловой, не перестаёшь восхищаться высочайшим качеством советского человека дохрущёвского периода. Какая несгибаемая сила воли, отвага, мужество! Какой высочайший накал патриотизма, какое беззаветное служение Родине!Куда всё это делось потом, после Сталина??!

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4833054.html