Ирак захотел получить С-400.

Член комитета по безопасности и обороне иракского парламента Карим Алауи сообщил о желании властей Ирака получить российские ЗРК С-400.

Алауи сообщил, что переговоры ведутся, но «контракты пока не подписывали». Как заявил парламентарий, Ираку «нужно получить эти ракеты». Он указал, что США «много раз разочаровывали» Ирак, так как не помогали получить «нужные вооружения».

Представитель Ирака посетил Россию для обсуждения С-400 три месяца назад, но переговоры отложили из-за политического кризиса. Переговоры активизировали в связи с возможностью вывода сил США из Ирака, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Другие парламентарии подтвердили, что комитет просил военное ведомство Ирака обсудить с Москвой «приобретение средств ПВО».

Член парламентского комитета по безопасности и обороне Абдель Халек аль-Аазауи сообщил, что кабмин уполномочен «приобрести средства ПВО у любой страны» – «у России или у кого угодно».

Источники Wall Street Journal сообщают, что Москва предлагала Багдаду С-400. WSJ не исключает, что в случае приобретения российских ЗРК Ираку грозят санкции США.

В минобороны Ирака, Пентагоне, Белом доме и Госдепе пока не дали комментариев.

На днях глава комитета обороны и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида сообщил, что Багдад возобновил переговоры с Москвой о приобретении зенитных комплексов С-300 и ожидает противодействия со стороны Вашингтона в этом вопросе.

Источник: https://vz.ru/news/2020/1/11/1017659.html