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Фото, которые больше похожи на фикцию, но они настоящие

22:13. 12 января 2020 165 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Сейчас, когда почти у каждого есть телефон с камерой и доступ в интернет, нас мало чем можно удивить. Но даже учитывая, что мы можем в любую секунду увидеть снимок с другой точки Земли, есть вещи, которые сложно представить, пока не увидишь их воочию: гейзер за секунду до извержения, крыло стрекозы при многократном увеличении и даже полицейские водные мотоциклы в Венеции.

«9 лет без стрижки. Да, это парень»


Полиция Венеции передвигается на водных мотоциклах



Это щенок, который родился с усами


Солнечный свет создает иллюзию взрыва


Крыло стрекозы


Так выглядят выкопанные пожарные гидранты


«Настоящая полная радуга и тень моего самолета»


После снегопада посреди лета


Кончик иглы нового шприца


Вот что происходит, если молния попадает в флаг на поле для гольфа


«Я прикрепил к своему дрону фонарь, чтобы он освещал лавандовое поле во время полета»


Цветки этого растения выглядят как колибри


Ураган в Мумбаи вернул на берег то, что люди выбрасывали в океан


Гейзер Строккюр за секунду до извержения


«Нашел просто огромную чернику»


Новая шариковая ручка


«Я сфотографировал Солнце на 81-мегапиксельную камеру»


Вода из крана стала ярко-розовой из-за утечки химикатов


«В Италии у новорожденных ягнят есть няни-ослы, которые помогают им добраться до высокогорных пастбищ в специальных сумках на их спинах»


«Эти арбузные огурцы на вкус как огурцы в соке лайма»


Во Франции есть участок земли со следами динозавров


«Нашел в Дании эту необычную дверь, которая ведет к полю»


Участницы баскетбольной команды сфотографировались с чирлидерами



А у вас есть похожие открытия в фото, которые делают мир вокруг чуточку удивительнее?


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9645985.html

Метки: интересное, факты, фото

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