Чудовищные пожары: дым виден из космоса, миллиард животных погиб в Австралии (ФОТО, ВИДЕО)

Более одного миллиарда животных погибли в результате лесных пожаров в Австралии, передаёт NBC News.

По словам профессора экологии из Университета Сиднея Криса Дикмана, в одном только австралийском штате Новый Южный Уэльс было убито более 800 миллионов животных.

Всего по оценкам экспертов Национального парка Флиндерс-Чейз, во время пожаров погибло 25 000 коал — то есть половина популяции.

«То, что мы видим, это последствия изменения климата, — сказал Дикман. — Иногда говорят, что Австралия — это канарейка в угольной шахте, и последствия изменения климата видны здесь больше всего…

Мы, вероятно, смотрим на то, как изменение климата может выглядеть для других частей мира на первых этапах в Австралии на данный момент».

Дикман считает, что, поскольку Австралия первой переживает на себе последствия изменения климата, то все эти пожары ярко демонстрируют то, как они могут повлиять на все остальные участки земного шара. Размышляя о причинах гибели братьев наших меньших, он назвал три основные: голод, обезвоживание и потеря среды обитания.

Оценка эксперт включила млекопитающих, птиц и рептилий, но есть ещё насекомые, лягушки и другие беспозвоночные, которые не были им учтены.

Биолог взял за основу отчёт Всемирного фонда дикой природы, который вышел в 2007 году в Австралии. В этом исследовании описывалось влияние обезлесения и расчистки земель на дикую природу Австралии, и то, какой урон они наносят местным популяциям млекопитающих, птиц и рептилий.

Австралия богата разнообразием животных, здесь присутствует около 300 различных видов. Поэтому учёные всерьёз обеспокоены проблемой лесных пожаров и тем, что они могут уничтожить целые виды и навсегда изменить местную экосистему.

Как сообщили в Сиднейском университете, за последние 200 лет примерно 34 вида и подвида местных австралийских млекопитающих вымерли. Это самый высокий показатель исчезновения среди всех регионов мира.

В чём опасность?

Что стало причиной многочисленных пожаров на этой территории? Дело в том, что из-за сильной жары в некоторых зонах страны скапливаются так называемые кучево-дождевые облака. Это ливневые, грозовые облака, которые образуются при очень высоких температурах, при малом количестве осадков. И молнии, которые они несут в себе, могут нанести ещё больший вред лесам.

За последние месяцы, по оценкам экспертов, в Австралии было уничтожено около 20 миллионов акров земли. До этого момента известно о 25 погибших в результате пожаров. Многие жители целых городов были вынуждены покинуть свои дома, чтобы спастись. И это пока не конец. Власти готовятся к тому, что ещё несколько месяцев в Австралии будут очень горячими.

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