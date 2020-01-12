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Беседа на радио Аврора 12.01.2020

22:08. 12 января 2020 83 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Правительство в России нужно менять

В программе «Час здравого смысла» Анатолий Вассерман, советский, украинский и российский журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, раскрыл суть заключённого договора с Нафтогазом, выгоду от заключения договора для России и неотвратимые последствия в случае отказа от компромисса. Выразил своё согласие с воззрениями Михаила Хазина в части необходимости полной смены как правительства РФ, так и экономической политики внутри страны.
Ведущие: Дмитрий Роде и Всеволод Чаплин

Анатолий Александрович, мы с вами встречались накануне Нового года. Вот прошли праздники. Но у нас тут в богом хранимом отечестве прошло несколько событий, которые хотелось бы обсудить. Газовое соглашение с Украиной. Газовая война с Украиной закончилась на ваш взгляд чем? Украина – Россия 5:0, какая боль…

Нет. Мой комментарий по этому поводу на телеканале “Известия” я озаглавил “Тирасполь Кишинёв Одесса не замёрзнут”. Дело в том, что объём поставок по новому договору, как раз такой, какой нужен для покрытия потребности Приднестровья, Молдавии и самой Украины.

Но мы же очень много за это заплатили. И три миллиарда, которые нам не вернули. И три миллиарда мы ещё заплатили.

Ну, три миллиарда, данные в кредит Украине ещё при Януковиче, в принципе нам уже присуждены лондонским судом. И Украина просто цепляется за формальности, чтобы оттянуть это дело. Но кстати это ей же хуже. Поскольку тот же лондонский суд присудил довольно заметные штрафные санкции за каждый день просрочки.

Ну, а что Россия не в состоянии выставить свои условия? Сказать, господа или просто вы всё таки мёрзнете или мы добиваемся выполнения своих условий.

Дело в том, что Британия от нашего газа всё равно не зависит. У неё свой есть. А вот, что касается Стокгольмского арбитража. Тут конечно большой косяк тех, кто в 2009 году готовил газовый договор. Но тогда никто не мог ожидать, что в угоду чисто политическим соображениям Стокгольм пойдёт на то, чтобы разрушить собственную репутацию.

Но ведь те же американцы, если страдают их экономические интересы, они вводят войска. Почему мы не можем сделать того же самого?

В основном потому, что введение войск обойдётся в любом случае дороже этих трёх миллиардов.

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/beseda-na-radio-avrora-12-01-2020/

Метки: видео блог, преемник путина, Украина

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