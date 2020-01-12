Австралийские пожары изменят климат на всей планете.

Катастрофические пожары в Австралии считаются одним из последствий глобального потепления. Однако они же могут дополнительно усилить его, что приведет к эффекту домино, влияющему на всю планету.

Лесные пожары рекордной интенсивности, бушующие в Австралии на протяжении нескольких месяцев, привели к катастрофическому ущербу для экономики и дикой природы. Однако эксперты предупреждают, что они могут иметь глобальные последствия для климата планеты, сообщает Inverse.

Гигантские пожары могут формировать собственную погоду, и австралийцы в этом уже убедились. Например, горячий воздух и дым порождают так называемые пирокумулятивные облака. Порой в них даже возникает молния, удары которой приводят к новым возгораниям. Подобно гигантским дымоходам, такие облака направляют дым от пожаров высоко в стратосферу, где он сохраняется в течение нескольких месяцев и влияет на погоду.

По предварительным оценкам, во время нынешнего пожарного сезона Австралия стала зоной с уникально высокой плотностью пирокумулятивных облаков.

Другие последствия пожаров — масштабные выбросы углекислого газа и сажи — выходят далеко за пределы континента. В медиа и социальных сетях широко распространились кадры из Новой Зеландии, где дым от австралийских пожаров окрасил небо в необычные тревожные цвета.

Однако загрязняющие вещества от пожаров могут распространяться и на большее расстояние. Например, известно, что выбросы от канадских лесных пожаров с легкостью достигают Европы, пересекая Атлантику. В конечном счете циркулирующая в атмосфере зола достигнет даже полярных ледников и ускорит их таяние.

Это только начало.

Мировые СМИ, освещающие пожары в Австралии, рисуют картину локальной катастрофы, в то время как ситуация имеет значение для всего мира. По мнению климатологов, есть связь между климатическими изменениями и пожарами такого масштаба.

Хотя ежегодные выгорания считаются нормой для многих местных экосистем, никогда раньше пожары не начинались так рано и не достигали такой интенсивности. Ситуацию усугубили рекордная жара и засуха.

По мере антропогенных климатических изменений подобные катастрофы станут происходить все чаще. Более того, сами нынешние пожары вносят вклад в глобальное потепление.

Хотя некоторые выброшенные в результате аэрозоли, возможно, обладают охлаждающим эффектом, экранируя солнечный свет, другие задерживают тепло и усиливают нагрев атмосферы. И, разумеется, пожары стали источником огромного количества опасного для климата углекислого газа.

Австралийские пожары могут стать еще одной точкой невозврата на пути к климатическому апокалипсису. По мнению экспертов, многие из них человечество уже прошло.

Источник: https://hightech.plus/2020/01/10/avstraliiskie-pozhari-izmenyat-klimat-na-vsei-planete