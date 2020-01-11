В 1939 году Сталин был намного сильнее Гитлера! Историк Марк Солонин

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Хе хе,один из главных истериков по войнам всех времен и народов(кроме еврейвкого народа естественно),иврей морк солохин.)))Начало как говориться,и конец,дальше слушать игспёрда нужно стоя,он же подпоручик мля.)))Естественно сифард Сталин был сильнее сифарда хитлера,у него бал мильон танков и сто миллионов красноармейцев в отличии от велосипедистов хитлера,которые перед этим отпи.сдили французких танкистов вместе с британскими в доме который построил марк.)))
Так сколько было танков у страшного монстра Шикельгрубера в 1940?
А сколько у Вашего няшки Сталинидзе?
А самолётиков?
А солдатиков?
Нервничаешь мусик,а зря.Немцы до этого уже захватили 3 тыщи французких танков,две тыщи чешских,ну и по мелочи у других стран захватили,или присоединили без разницы еще примерно тысячу.)Плюс у них уже было несколько тысяч(нет точных данных)БТР-ов,на которые легко ставились те же 37мм пушки,зато у нас аж 5 тыщ пулеметных якобы танков(а точней танкеток) были гораздо легче этих бтр-ов,с равнозначной броней.Но тебе же этого лохотрон солонин не расскажет.Не расскажет что все эти т-26 и бт-шки несли более тонкую броню в отличии от т-3 и т-4,что шли в первых боевых порядках,у которых была отличная оптика и обзор.Ну и в приграничной зоне преимущество их техники было десятикратным на направлениях главных ударов.Это как говориться фактологическая правда,а не жалкий бред продажного жаденка солохина.)))
Так где цифры?
И в 1940 ещё НЕ захватили.
Мало того все немецкие танки были где-то в районе Дюнкерка.
И самолётики и солдатики.
Берлин модно было захватитьт просто выбросив десант.
Было 3 миллиона готовых окончивших ДОСААФ.
Но и миллиона-бы хватило.
Потому не надо песен.
Я по ТВОИМ правилам воевать не собираюсь.
По моим Гитлер регулярно двести раз разбит ещй ДО 22 июня.
А если уж до такого дорулились типа тебя великие падонГи то 23 разбит налётом на Румынию.
И в задницу все сказки про войну.
ВСЁ ЛОЖЬ.
Солонин кстати тоже недоговаривает