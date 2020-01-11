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В 1939 году Сталин был намного сильнее Гитлера! Историк Марк Солонин

20:18. 11 января 2020 71 просмотр 4 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lI6c5c6Ptuk

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 36181 18745
    Степаныч 11 января 2020 в 21:47

    Хе хе,один из главных истериков по войнам всех времен и народов(кроме еврейвкого народа естественно),иврей морк солохин.)))Начало как говориться,и конец,дальше слушать игспёрда нужно стоя,он же подпоручик мля.)))Естественно сифард Сталин был сильнее сифарда хитлера,у него бал мильон танков и сто миллионов красноармейцев в отличии от велосипедистов хитлера,которые перед этим отпи.сдили французких танкистов вместе с британскими в доме который построил марк.)))

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    • 13272 1070
      ХОХОЛСтепаныч 11 января 2020 в 22:18

      Так сколько было танков у страшного монстра Шикельгрубера в 1940?
      А сколько у Вашего няшки Сталинидзе?
      А самолётиков?
      А солдатиков?

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      • 36181 18745
        СтепанычХОХОЛ 11 января 2020 в 22:48

        Нервничаешь мусик,а зря.Немцы до этого уже захватили 3 тыщи французких танков,две тыщи чешских,ну и по мелочи у других стран захватили,или присоединили без разницы еще примерно тысячу.)Плюс у них уже было несколько тысяч(нет точных данных)БТР-ов,на которые легко ставились те же 37мм пушки,зато у нас аж 5 тыщ пулеметных якобы танков(а точней танкеток) были гораздо легче этих бтр-ов,с равнозначной броней.Но тебе же этого лохотрон солонин не расскажет.Не расскажет что все эти т-26 и бт-шки несли более тонкую броню в отличии от т-3 и т-4,что шли в первых боевых порядках,у которых была отличная оптика и обзор.Ну и в приграничной зоне преимущество их техники было десятикратным на направлениях главных ударов.Это как говориться фактологическая правда,а не жалкий бред продажного жаденка солохина.)))

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        • 13272 1070
          ХОХОЛСтепаныч 11 января 2020 в 22:57

          Так где цифры?
          И в 1940 ещё НЕ захватили.
          Мало того все немецкие танки были где-то в районе Дюнкерка.
          И самолётики и солдатики.
          Берлин модно было захватитьт просто выбросив десант.
          Было 3 миллиона готовых окончивших ДОСААФ.
          Но и миллиона-бы хватило.
          Потому не надо песен.
          Я по ТВОИМ правилам воевать не собираюсь.
          По моим Гитлер регулярно двести раз разбит ещй ДО 22 июня.
          А если уж до такого дорулились типа тебя великие падонГи то 23 разбит налётом на Румынию.
          И в задницу все сказки про войну.
          ВСЁ ЛОЖЬ.
          Солонин кстати тоже недоговаривает

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