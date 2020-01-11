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«Украина уже ощутила запуск ”Турецкого потока”

12:12. 11 января 2020 70 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Пушков отреагировал на жалобы Киева после запуска «Турецкого потока»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявления Киева об «ощутимых последствиях» для Украины после запуска газопровода «Турецкий поток».

«Украина уже ощутила запуск ''Турецкого потока'': транзит газа через неё сократится на 15 млрд кбм в год. Болгария, Турция и др. балканские страны перестали получать газ через Украину. Словом, за что боролись в Киеве, на то и напоролись», — написал Пушков в своем Twitter.

Сенатор подчеркнул, что Россия при этом обезопасила свои газовые поставки за счет запуска «Турецкого потока».

Ранее генеральный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Киев уже ощутил влияние запуска «Турецкого потока». По его словам, в 2020 году транзит газа через Украину из-за реализации проекта снизится на 15 млрд кубометров.

8 января президент России Владимир Путин в Стамбуле дал старт поставкам газа по трубопроводу «Турецкий поток». В церемонии запуска газопровода также приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

«Турецкий поток» — проект безтранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд кубометров газа в год.

 

Маршрут обеих ниток морского участка газопровода начинается у города Анапа в России и заканчивается у населённого пункта Кыйыкей в 100 км от Стамбула. Длина каждой нитки - около 930 км. 19 ноября 2018 года «Газпром» завершил строительство морского участка газопровода.

Источник: https://rns.online/energy/Pushkov-otreagiroval-na-zhalobi-Kieva-posle-zapuska-Turetskogo-potoka-2020-01-09/?utm_referrer=httpszen.yandex.com&dbr=1

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