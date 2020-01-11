Турция делает уступки по Сирии в обмен на признание её влияния в Ливии.

Внезапный визит президента России В. Путина в Сирию, затем – ожидаемый в Стамбул на открытие «Турецкого потока» запомнился многими неординарными моментами. На фоне очередного американского «бряцания саблями», поставившего весь регион на грань большой войны, российские шаги выглядели не просто храбрыми, но и альтернативными по отношению к действиям США. Поездка В. Путина была насыщена многими громкими событиями и заявлениями – от мини-саммита восточно-балканских стран при участии сербского и болгарского лидеров А. Вучича и Б. Борисова на запуске газопровода до требований снизить накал напряжённости вокруг Ирана и установить перемирие в Ливии, начиная с 12 января.

Запуск «Турецкого потока».

Сквозной темой всего визита, обещающей принести ощутимые результаты в самом ближайшем будущем, было положение в Сирии. Президенты В. Путин и Б. Асад сделали серьёзную заявку на то, что раздирающая эту страну война будет завершена до конца 2020 года. Последующие переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом подтвердили эту перспективу.

Об этом говорит и символизм встречи Путина и Асада, проходившей в основном в командном центре российской группировки в Дамаске, где военные обеих сторон доложили о положении на фронтах и, видимо, об оперативных планах. Акцент делался на поиске путей мирного урегулирования, но недвусмысленно было заявлено, что непримиримая джихадистская часть оппозиции должна быть уничтожена. В последнем крупном оплоте боевиков в провинции Идлиб сконцентрированы сейчас выходцы из стран СНГ, включая Россию (не менее 4-5 тыс.). Главнокомандующий российскими ВС поставил перед действующими в Сирии подразделениями ясную задачу – «на родину эти террористы вернуться не должны».

С. Шойгу, В. Путин и Б. Асад в командном центре российских ВС в Дамаске.

До последнего времени основным препятствием для полной ликвидации бандитского анклава в Идлибе было не столько количество находящихся там непримиримых 50 – 60 тыс. боевиков из запрещённой в России группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), а всего до 80 – 90 тыс., сколько позиция Турции. Ссылаясь на «гуманитарную катастрофу» и «огромное количество беженцев» на её территории в случае генерального наступления правительственной Сирийской арабской армии (САА) в провинции, Анкара угрожала ответить на него всеми имеющимися в её распоряжении средствами.

Идлиб с буферной зоной, юго-восточная часть которой уже освобождена САА

Достигнутый в результате «астанинского» и «сочинского» процессов определённый статус-кво по Идлибу с созданием по его периметру зоны примирения, в которой были размещены российские и 12 турецких блокпостов, во многом себя изжил. Хотя турки продолжают декларировать приверженность сохранению указанной зоны и обвиняют Дамаск в её постепенном «надгрызании» (2 их блокпоста находятся в окружении САА), но уже очевидно, что «зацепиться за Идлиб» им не удастся.

Во многом Анкара сама ослабила свои позиции в провинции. Сначала она перебросила оттуда до 10 тыс. лояльных ей «умеренных боевиков» в пояс противостояния с курдами на северо-востоке Сирии, а в последнее время тысячами перебрасывает их в Ливию для поддержки избранного ею там в качестве клиента премьер-министра Сарраджа.

В итоге на данный момент в Идлибе почти полностью всем распоряжается ХТШ. Эта организация официально считается террористической в том числе в Турции. Так что у Анкары есть только два варианта действий: либо ввязаться в очень серьёзные столкновения с ХТШ, как она обязывалась сделать в Сочи, либо смириться с тем, что САА вместе с российскими ВКС сами разгромят ХТШ и освободят Идлиб.

Пересечение идущей от Латакии на Алеппо автострады М4 с М5, которые по сочинскому соглашению должны быть открыты для Дамаска, чего Турция не обеспечила

Судя по всему, Эрдоган постепенно склоняется ко второму варианту, но, так уж водится на Востоке, желает его подороже продать. «Выторгованное» им у российского президента прекращение огня в Идлибе начиная с 9 января якобы для того, чтобы Турция смогла приступить к реализации своей части сделки по нормализации положения в этой провинции, едва ли просуществует долго.

В. Путин и Р. Эрдоган.

Ещё перед визитом В. Путина в Стамбул в некоторых ведущих турецких изданиях появились статьи о том, что Турция из-за отсутствия возможностей сама не выполнила ряд важных обязательств по Идлибу и неудивительно, что этим занялся кто-то другой. Указывалось, например, что в соответствии с сочинским меморандумом трассы М4 и М5 должны были быть открыты для сирийских властей, а в созданной по периметру Идлиба демилитаризованной зоне Турция должна была содействовать тому, чтобы джихадисты сложили оружие. «Эти пункты не выполнены». На страницах ведущей газеты страны Hürriyet предлагались варианты обмена турецких уступок Москве по Сирии в ответ на проведение совместной политики в Ливии и выражалась уверенность в том, что для этого сложились все условия. В дискуссии на государственном международном телеканале Турции TRT в эти дни высказывались идеи о «размене Идлиба на более благоприятную позицию России по Ливии».

Вполне вероятно, что подобные рассуждения появились при инициативе «сверху». Турция крайне нуждается в содействии России для утверждения своего присутствия в Ливии. Анкара действительно оказалась в затруднительном положении в этой стране, так как её соглашение с ливийским премьер-министром Сарраджем о разграничении прав в Восточном Средиземноморье не встречает поддержки нигде – ни в ООН, ни в ЕС, ни среди союзников и соседей Турции.

У России же получается поддерживать отношения с обеими сторонами ливийского конфликта – и с премьером Сарраджем, и с командующим армией Хафтаром. Совместными усилиями Москве и Анкаре, не забывая об интересах других региональных сил, в первую очередь Египта, очевидно, удалось бы добиться большего в достижении примирения в Ливии и укрепления там своих позиций. Осаждённое в Триполи правительство Сарраджа уже приветствовало заявление России и Турции о посредничестве в прекращении огня в этой стране. При этом, однако, вступать в переговоры с маршалом Хафтаром оно пока отказывается. Последний в свою очередь также приветствовал российско-турецкую инициативу, но «борьбу с терроризмом» обещал продолжить.

Саррадж и Хафтар.

В целом нащупанные в ходе стремительного визита В. Путина в Дамаск и Стамбул контуры компромисса как по положению в Сирии и Ливии, так и по общей ситуации в регионе, могут реально значительно снизить здесь напряжённость. Важно только, чтобы партнёры Москвы проявляли последовательность и меньше обращали внимания на давление «уходящей сверхдержавы» – Соединённых Штатов, сеющей повсюду лишь хаос.