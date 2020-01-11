Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России на решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года постановил, что Россия обязана выплатить 12 украинским компаниям $82,1млн в качестве компенсации за убытки, понесённые в результате аннексии Крыма*, пишет Swissinfo.

Как отмечается в статье, российская сторона настаивала на том, что суд в Женеве не может выносить решение по этому делу, поскольку тем самым он фактически определяет статус Крыма.

Кроме того, Россия посчитала неприемлемыми доводы украинских компаний, утверждавших, что они находятся под защитой подписанного в 1998 году соглашения между Россией и Украиной о защите инвестиций.

Однако Федеральный суд Швейцарии признал, что арбитраж в Женеве обладает полномочиями выносить решения по этому делу, а также отверг аргументы Москвы по соглашению 1998 года, говорится в статье.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).