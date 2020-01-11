Swissinfo: швейцарский суд обязал Россию возместить украинским компаниям ущерб от присоединения Крыма.
16:00. 11 января 2020 196 просмотров 4 коммент. Опубликовал: BlackCat
Отклонив апелляцию России на решение Женевского арбитража, Федеральный суд Швейцарии тем самым обязал Москву возместить 12 украинским компаниям ущерб, который они понесли в результате присоединения Крыма, пишет Swissinfo. Как напоминает издание, в апреле прошлого года суд в Женеве постановил, что российская сторона должна выплатить этим фирмам в качестве компенсации более $82 млн.
Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России на решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года постановил, что Россия обязана выплатить 12 украинским компаниям $82,1млн в качестве компенсации за убытки, понесённые в результате аннексии Крыма*, пишет Swissinfo.
Как отмечается в статье, российская сторона настаивала на том, что суд в Женеве не может выносить решение по этому делу, поскольку тем самым он фактически определяет статус Крыма.
Кроме того, Россия посчитала неприемлемыми доводы украинских компаний, утверждавших, что они находятся под защитой подписанного в 1998 году соглашения между Россией и Украиной о защите инвестиций.
Однако Федеральный суд Швейцарии признал, что арбитраж в Женеве обладает полномочиями выносить решения по этому делу, а также отверг аргументы Москвы по соглашению 1998 года, говорится в статье.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
Источник: https://russian.rt.com/inotv/2020-01-11/Swissinfo-shvejcarskij-sud-obyazal-Rossiyu
Ждем стенания всепропальщиков о том, что Россия тратит деньги на ветер.
Похоже все сводится на то что Россия Крым выкупила.
У хохлов землю выкупать проще застрелится только отобрать можно никак иначе.
Россия выполнила решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и выплатила 37 тысяч евро участницам группы Pussy Riot за нарушение их прав по делу о так называемом “панк-молебне” в храме Христа Спасителя.
В общей сложности в 2018 году Россия выплатила по искам ЕСПЧ более 780 миллионов рублей…
Есть сомнения что Россия что-то кому-то не заплатит…От мала до велика…Будет выплачено все и всем.Кроме своих граждан…не обратившихся в ЕСПЧ.