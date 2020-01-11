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Сводки от ополчения Новороссии 11 января 2020

15:58. 11 января 2020 145 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Карта обстрелов ЛНР. 11.01.2020

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«Он сюда упал, ему ноги перебило обе»: Киевские каратели устроили страшную ночь на Донбассе (ВИДЕО)

«Он сюда упал, ему ноги перебило обе»: Киевские каратели устроили страшную ночь на Донбассе (ВИДЕО) | Русская весна

Киевские каратели два раза за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР, обстреляв город Кировск и район села Сокольники.

Об этом «Русской Весне» сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что огонь вёлся из 122-мм орудий и вооружения БМП.

Также появилась информация о том, что в результате обстрела города киевскими карателями был ранен житель Кировска и повреждены три жилых дома. 

«Сегодня в 17 часов 50 минут военнослужащими 93-й бригады ВСУ по приказу командира (полковника Дмитрия) Брыжинского с применением 122-мм артиллерийских орудий обстрелу подвергся Кировск, по которому с направления населенного пункта Орехово было выпущено шесть снарядов», — сказано в заявлении пресс-службы УНМ ЛНР.

В оборонном ведомстве уточнили, что  «ранения различной степени тяжести получил мирный житель города Сергей Владимирович Б.», а  жилые домовладения по адресам: Кировск, улица Толстого, 23, Толстого, 25, Железнодорожная, 3 были разрушены.

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