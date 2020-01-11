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Советские репрессии. Казачество в Вермахте

20:35. 11 января 2020 129 просмотров 8 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PR7b4U0_J2Y

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 7384 3096
    BlackCat 11 января 2020 в 21:47

    И это было. Ожидаемо.

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    • 36181 18745
      СтепанычBlackCat 11 января 2020 в 21:52

      Однако Деникин и большинство офицеров в эмиграции не поддержали ген.Краснова,но провокаторам и этого достаточно чтоб огульно охаять всех казаков.Зато жаденок солонин лучший друх хохлов угрофинского происхождения.)))))

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      • 7384 3096
        BlackCatСтепаныч 11 января 2020 в 22:01

        Некто боятся казаков. И правильно делают. Казак, следующий своему духу и чести не продастся и не предаст. В то время предали царскую Россию. Отчасти их можно понять.
        Нынешнее казачество быстро адаптируется и станет элитой армии России, участвуя в разных родах войск, но не забывая о том, кем они являются. Можно вылезти из танка, из истребителя, одеть любимую папаху и пойти в поле прогуляться, занимаясь детишками и домашними хлопотами.
        Боятся их потому, что казаки станут тем самым уважаемым сословием прирождённых военных, кем они когда то и были.

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        1
      • 13272 1070
        ХОХОЛСтепаныч 11 января 2020 в 22:35

        Хают те у кого хаяло типа твоего.
        Не надо эмоций и хватит ВРАТЬ!
        Критерии простые
        Было-не было.
        А если было то с этим надо считаться и учитывать.
        Просто хватит ВРАТЬ.
        И тебе и мне и коту и Солонину который тоже не свят.

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        • 36181 18745
          СтепанычХОХОЛ 11 января 2020 в 22:57

          Вот и начни со своего хаяла.)))А истерику показывай дома жене,если нет конкретики,а только тупые методички уровня зюганова.)Если уж взялся работать провокатором,то будь готов что твой детский лепет будут жестко критиковать.)Или ты думал что этого тупого дегенерата солохина кто то читать всерьез будет.)))

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    • 13116 9338
      ВладимирBlackCat 11 января 2020 в 22:05

      Че ожидаемо, не просто бандиты а еще и предатели?

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      -1
  • 7384 3096
    BlackCat 11 января 2020 в 22:18

    Казаки будущего будут являться воспитанными в строгом воинском духе военные люди, в совершенстве владеющие рукопашным боем, холодным оружием, огнестрельным оружием, навыками психологического противодействия, эзотерическими знаниями для поддержки духа и тела, ну и, конечно же, выбранной специализацией в армии ВС России. В гражданское время им будет положено ношение холодного и личного огнестрельного оружия для поддержания порядка в обществе на местах.

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