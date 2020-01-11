Советские репрессии. Казачество в Вермахте
20:35. 11 января 2020 129 просмотров 8 коммент. Опубликовал: ХОХОЛ
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Радость — непобедимая сила, тогда как уныние и отрицание погубят всё, за что бы ты ни взялся.
И это было. Ожидаемо.
Однако Деникин и большинство офицеров в эмиграции не поддержали ген.Краснова,но провокаторам и этого достаточно чтоб огульно охаять всех казаков.Зато жаденок солонин лучший друх хохлов угрофинского происхождения.)))))
Некто боятся казаков. И правильно делают. Казак, следующий своему духу и чести не продастся и не предаст. В то время предали царскую Россию. Отчасти их можно понять.
Нынешнее казачество быстро адаптируется и станет элитой армии России, участвуя в разных родах войск, но не забывая о том, кем они являются. Можно вылезти из танка, из истребителя, одеть любимую папаху и пойти в поле прогуляться, занимаясь детишками и домашними хлопотами.
Боятся их потому, что казаки станут тем самым уважаемым сословием прирождённых военных, кем они когда то и были.
Хают те у кого хаяло типа твоего.
Не надо эмоций и хватит ВРАТЬ!
Критерии простые
Было-не было.
А если было то с этим надо считаться и учитывать.
Просто хватит ВРАТЬ.
И тебе и мне и коту и Солонину который тоже не свят.
Вот и начни со своего хаяла.)))А истерику показывай дома жене,если нет конкретики,а только тупые методички уровня зюганова.)Если уж взялся работать провокатором,то будь готов что твой детский лепет будут жестко критиковать.)Или ты думал что этого тупого дегенерата солохина кто то читать всерьез будет.)))
Че ожидаемо, не просто бандиты а еще и предатели?
Бандиты, которых как элиту армии отравляли в Иран. Погодите, я по другим странам найду информацию. Казаки предателей не любят. Вам есть чего бояться.
Казаки будущего будут являться воспитанными в строгом воинском духе военные люди, в совершенстве владеющие рукопашным боем, холодным оружием, огнестрельным оружием, навыками психологического противодействия, эзотерическими знаниями для поддержки духа и тела, ну и, конечно же, выбранной специализацией в армии ВС России. В гражданское время им будет положено ношение холодного и личного огнестрельного оружия для поддержания порядка в обществе на местах.