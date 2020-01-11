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Сладкая жизнь

18:19. 11 января 2020 299 просмотров Один комментарий Опубликовал:

 

Русский немец, программист из Германии Николай Эрней рассказывает о той чудовищной реальности жизни, которая скрывается за фасадом европейского благополучия.

Источник: https://youtu.be/lg43W4_p8Gw

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 36181 18745
    Степаныч 11 января 2020 в 22:03

    О как,250 тыщ штрафа за кровавый режим Путина,вот так надо товарисчи,котоссанов вам в теплое место.Это у них правят котоссановы,которые культурно-педантны и берут только гранты.)))Вот к чяму надо стремиться товарисчи мирсосявки,это вам не сдесь,это вас там натянут вместе с норковой шубкой так,что придется еще и в лучших домах терпимости отрабатывать пару лет ихнюю толерантность.)))
    … К слову не понял,это ахент “вовик” что ли лопухнулся,или он че в наш лагерь перебежал,точно,не зря три шестерки на аве,хвалю,молодец,старайся дальше.)))

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