Сладкая жизнь
Русский немец, программист из Германии Николай Эрней рассказывает о той чудовищной реальности жизни, которая скрывается за фасадом европейского благополучия.
Источник: https://youtu.be/lg43W4_p8Gw
Русский немец, программист из Германии Николай Эрней рассказывает о той чудовищной реальности жизни, которая скрывается за фасадом европейского благополучия.
Источник: https://youtu.be/lg43W4_p8Gw
О как,250 тыщ штрафа за кровавый режим Путина,вот так надо товарисчи,котоссанов вам в теплое место.Это у них правят котоссановы,которые культурно-педантны и берут только гранты.)))Вот к чяму надо стремиться товарисчи мирсосявки,это вам не сдесь,это вас там натянут вместе с норковой шубкой так,что придется еще и в лучших домах терпимости отрабатывать пару лет ихнюю толерантность.)))
… К слову не понял,это ахент “вовик” что ли лопухнулся,или он че в наш лагерь перебежал,точно,не зря три шестерки на аве,хвалю,молодец,старайся дальше.)))