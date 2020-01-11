Рим: вчера и сегодня. Обелиск Муссолини (1929 г.)
На этом видео 80 человек спускают с каменоломни мраморный блок, добытый в Алуанских Альпах близ города Каррера, весом 300 тонн и длиной 18 м на расстояние 9 миль. Затем грузят на баржи и транспортируют волами через город в мастерские для последующей обработки и установки в центре Итальянского форума в Риме. По замыслу Бенито Муссолини, обелиск должен был стать не просто памятником, а символом государства и начала эры фашизма. На обелиске имеется надпись MVSSOLINI DVX (Муссолини вождь).
Инопланетные технологии…
Ну так же нельзя… 80 человек, волы и все?
;))))))