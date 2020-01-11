Главная » История, Творчество

Рим: вчера и сегодня. Обелиск Муссолини (1929 г.)

01:36. 11 января 2020 126 просмотров Один комментарий Опубликовал:

 

На этом видео 80 человек спускают с каменоломни мраморный блок, добытый в Алуанских Альпах близ города Каррера, весом 300 тонн и длиной 18 м на расстояние 9 миль. Затем грузят на баржи и транспортируют волами через город в мастерские для последующей обработки и установки в центре Итальянского форума в Риме.  По замыслу Бенито Муссолини, обелиск должен был стать не просто памятником, а символом государства и начала эры фашизма.  На обелиске имеется надпись MVSSOLINI DVX (Муссолини вождь).

 

ab-monolite-in-cava

16edc507f117f88ff52b510cc417c14a

2715418_12_1496781219

911634_original

86409_600

aef6138e0c7be959aa0877bcf92eb035

7855584t1hed3b

 

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JneujraMn1E

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Алгоритмы открытий. Часть 5
Мы познакомим вас с некоторыми из инструментов решения научных задач, чтобы вы сами в творческом акте смогли почувствовать свою причастность к открытию истины или пути к ней. Тогда понятая вами информация станет вашим знанием... Адаптация: свой среди ...
Что задумал Путин
Восстановить Единую страну. Путь к этому лежит через Таможенный союз. О том, что дело вовсе не в налогах и таможнях, я написал об этом сразу после создания Таможенного союза Россия – Белоруссия – Казахстан. Теперь об этом открыто написали наши английские «...
Рука чиновника в моем кармане
Сегодня решил исполнить гражданский долг свой ...
Иллюминаты мирового фашизма ведут всё человечество к гибели
... из архивов спец.служб США, сегодня выяснилось, что мировая система оффшоров... создание Мирового правительства всей планеты. Сегодня в него входят видные и...? Огромное значение для всего мира сегодня имеют исторические события на основе...
Размышления по поводу Верховного Главнокомандующего
Скоро мы отмечаем наш великий праздник – День Великой Победы. Однако на протяжении многих лет, несмотря на патриотические слова с экранов телевизоров и частые рассуждения о величии России, в канун этого праздника не меняется одно – всячески умалчивается ...
Сергей Удальцов: «Мутковщина» российской верхушки
... благородных заветов Пьера де Кубертэна. Сегодня это гигантская машина по извлечению.... Просто чья-то химическая лаборатория сегодня эффективней, а чья-то слабее...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)