Рим: вчера и сегодня. Обелиск Муссолини (1929 г.)

На этом видео 80 человек спускают с каменоломни мраморный блок, добытый в Алуанских Альпах близ города Каррера, весом 300 тонн и длиной 18 м на расстояние 9 миль. Затем грузят на баржи и транспортируют волами через город в мастерские для последующей обработки и установки в центре Итальянского форума в Риме. По замыслу Бенито Муссолини, обелиск должен был стать не просто памятником, а символом государства и начала эры фашизма. На обелиске имеется надпись MVSSOLINI DVX (Муссолини вождь).

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JneujraMn1E