Поколение Z: жертвы цифровой утопии

Со школьной скамьи делая саму тягу к знанию непрестижной для абсолютного большинства населения, новая философия жизни очень упростила манипуляцию общественным сознанием мемного большинства, оставляя в руках избранных бразды правления этим новым сообществом людей, теряющих возможность восприятия даже «старых», уже накопленных цивилизацией знаний. Способность этого сообщества к нравственному совершенствованию или развитию фундаментальной науки становится все более умозрительной и уже существует только как теоретическое допущение, а не как реальный фактор общественного прогресса.

С середины прошлого века провоцируя среди молодежи примитивизм – в одежде, речи, уровне знаний, но прежде всего в чувствах, – западная цивилизация обрела «волшебную палочку», в массе воспитывающую потребителя тех благ, которые было наиболее прибыльно бизнесу производить. Восточная цивилизация, после распада СССР, тоже не заставила себя ждать и ухватилась за нее. И сегодня эта «палочка» повсеместно обернулась «дубиной», разрушающей культурный слой цивилизации и заменяющей интеллект набором популярных мемов.

В мире их сейчас больше 30 процентов . В России, говорят, только 18



При этом узкий круг избранных, формирующих механизм мемного восприятия мира через блоги, форумы, мессенджеры и прочие инструменты соцсетей интернета, и сам становится заложником, которому «поколение Z» неизбежно нанесет смертельный удар.



Не способное сравнить (а значит и выбрать) цифровой мир с миром без интернета, с его живым общением, проникавшим во все поры жизни и отражавшим во всех формах искусства эту самую живую жизнь, поколение Z обречено нести в себе навязанную ему цифровую утопию, лишающую его вкуса, цвета и радости реального мира.

Да, Россия последней пересекла этот Рубикон и, хотелось бы предположить, еще способна к сопротивлению, но… В мире их сейчас больше 30 процентов. В России, говорит статистика, только 18.

Общие черты поколения Z, воспитанные виртуальным миром, это неспособность воспринимать человеческие эмоции и чувства других, неумение налаживать дружеские контакты со сверстниками, погружение в себя любимого, граничащее с эгоцентризмом, полное отсутствие чувства коллектива и особенно быстро прогрессирующий инфантилизм.

Выросшие на смайликах и мемах, чатах и мессенджерах, они не восприняли систему ценностей и взглядов, основанных на этнокультурном наследии общества, в которой они живут, восприняв кнопочный мир как собственную внутреннюю ценность.

И чего теперь мы от них хотим? Не надо даже напрягаться – механизм управления таким куцым на интеллект сознанием известен. Это интернет. И всяк входящий в сеть легко может вложить в z-умы собственное «разумное, доброе, вечное».

Вполне понятно, что поколение Z несет в себе гипертрофированные черты «самости», которую провоцирует в нем торговый глобализм, стирающий границы политические и национальные – а, стало быть, и коренные общественные – ценности. Сделай эту вещь своей, обучение – оплаченной услугой, семью – бизнес-контрактом, собственный смартфон – единственным источником информации, достоверность которой ты определяешь на свой вкус, а жизнь онлайн – главным проявлением своего «я»… Признаков принадлежности этому поколения с каждым днем все больше. Сеть создала свои ценности, нередко перечеркивающие нравственность и мораль. Мем в сети стал сильнее факта жизни.

Источник этой новой власти вполне прозаичен. Деньги. Instagram, Amazon, Facebook, Twitter, YouTube, блогеры разного калибра… Чем больше пользователей собирает ресурс, тем с большим рвением туда лезут рекламодатели, продавцы, маркетологи, а вместе с ними политики, пропагандисты и многочисленные «уточных» дел мастера.



Вы удивитесь – самый влиятельный участник YouTube сегодня PewDiePie, имеющий 102 миллиона подписчиков. Бумажные и электронные газетные издания обеих Америк сегодня едва доходят до 30 миллионов. Чем интересен PewDiePie? Делает смешные ролики про видеоигры и культуру «online».

Совсем скоро в руках этого поколения окажется судьба и нашей страны. При этом мы уже сегодня знаем, что в большинстве своем работники из нынешней молодежи скверные. Безответственность, неисполнительность, все тот же детский эгоцентризм и потребительское отношение к жизни – вполне проявившиеся черты.

Статистики говорят, что в службе занятости они требуют зарплату не ниже 40 тысяч, не имея при этом ни опыта, ни образования. Привыкшие с детства все делать «кнопочно», они такими и пойдут по жизни.

Печальнее всего то, что вслед за этим поколением Z не появится новое – трудолюбивое и целеустремленное. Психологи вам скажут, что социальное явление, прижившееся в обществе, крайне трудно преодолеть. Для этого требуются как раз те самые трудолюбие и целеустремленность.

То, что это реальный процесс, неподконтрольный поколению, способному все его недостатки и потери в общественных отношениях и экономике оценить на своём личном жизненном опыте, звучит уже с трибуны ООН. Как сообщает The Economist, на сентябрьской Генеральной ассамблее ООН политики в очередь говорили о том, как подростки и двадцатилетняя молодежь воспринимают новости.



Почему это было им так важно? Потому что эта часть общества «почти полностью в социальных сетях. Почти полностью в визуальных. И содержание новости «Президент произносит речь в ООН» для них менее важна, чем то, как она оформлена. Она часто подается с юмором или комментарием. Или, так же часто, она преподносится личностями, которые управляют огромным числом последователей среди молодежи, но мало кому знакомы в обществе в целом».

По исследованиям Pew Research Centre, в мире за десять лет с 2009 по 2018 годы, число подростков, читающих газеты, уменьшилось с 60 процентов до 20. Половина молодых индийцев больше не посещает сайт крупнейшей англоязычной Times of India, предпочитая новости с Bollywood.

В Великобритании подростки гораздо меньше знакомы с BBC, чем с YouTube. Как предупреждает государственный орган по регулированию и конкуренции вещания на талекоммуникациях Великобритании, общественным вещателям «в будущем предстоят трудности, если они не смогут в достаточной степени привлечь молодежь».

А теперь представим, что треть планеты это как раз они, не достигшие двадцатилетия. То самое поколение Z, что пришло на смену нам, игрекам (Y), кто пересек порог XXI века со знанием реальной, а не цифровой действительности. При том, что больше полмира сегодня подключены в мировую сеть. А молодежь – наши полномочные представители в ближайшем будущем. Каким оно будет?

Подростки раньше нас поняли, что у них в руках сейчас появилась огромная власть. Шведская девочка с проблемным сознанием уже учит нас в собственной «школе борьбы за климат». Протесты подростков и студентов приводят к отставке президентов и правительств от Чили до Гонконга. Точно так же их действия, срежиссированные «паутиной», завтра могут круто изменить политику и экономику нашей собственной страны.

Бизнес-чудо, приносящее огромные барыши, ярко иллюстрирующее «американскую мечту», наглядно иллюстрирует и отсутствие реального, полезного обществу продукта своей деятельности. Кроме одного – поколения Z, мимикрирующего в бесплатно-добровольное приложение к «сети», о полезности которого надо говорить особо.

Самое важное то, что во всем этом разнообразии поставщиков информации из «сети» нет ни одной персоны, подписавшей код поведения редактора, стремящейся соответствовать традиционной журналистской практике, требующей справедливости и объективности, или общественной пользе.

При этом ни одно правительство не может по своему желанию вернуть в реальную жизнь из интернета поколение Z.

При первой попытке сделать это по обе стороны Атлантики и на площади Сахарова на дыбы станут защитники «демократии и свободы».

Елена Пустовойтова



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