Открытым текстом 10.01.2020

США переходят к открытому террору

Соединённые Государства Америки десятилетиями подряд поддерживают и выращивают терроризм во всём мире — напрямую или через ближневосточных подельников. Теперь они сами вошли в открытый террор.

В ночь на третье января на выезде из багдадского аэропорта ракетами “воздух–земля” специальной модификации для поражения легковых автомобилей убиты девять человек – прибывший в Ирак с дипломатическим визитом командир спецназа “Кудс” Корпуса Стражей Исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани, сопровождающие и встречающие его лица, в том числе заместитель руководителя иракских ополченцев, воюющих против запрещённой даже в СГА террористической группировки “Исламское государство” (запрещена в РФ – прим. ред.). Официальные лица СГА объявили, что уничтожили организатора убийств десятков тысяч граждан СГА.

Открытым текстом подтверждаю: Сулеймани действительно пособничал террору — снабжал СГА разведданными, когда они вторглись в Афганистан и в Ирак, тогда враждебный Ирану, и громили властные структуры, хранившие там хотя бы минимальный порядок. Правда, СГА убили его не столько за помощь им, сколько за то, что, когда они доказали неспособность соблюдать свои же соглашения, иранский генерал вошёл в число организаторов партизанской борьбы иракцев. Но страшнее другое. Ирак борется за независимость уже не первый год, а Сулеймани убили только к очередной предвыборной гонке в СГА.

Видные деятели демократической партии СГА объявили, что не согласны с действиями Трампа, способными обострить отношения с Ираном.

Открытым текстом объясняю: демократы боятся, что их оппонент выиграет выборы стандартным для СГА способом — маленькой победоносной войной. Но Трампу не война нужна, а смещение акцентов с импичмента на Ближний Восток. Исторический опыт показывает: серьёзное нападение на Иран не будет скоротечным. СГА уже вытолкали Иран из соглашения по атомной программе, и он, судя по всему, скоро покажет миру ядерную бомбу. Тогда и Трампу, и демократам, заигравшимся в политтехнологии, придётся выкручиваться… Это очевидно любому, но не тем, кто и раньше никогда не задумывался о сотнях тысяч возможных жертв… Для западных политиков народы — расходный материал.

Пощёчина порой опасней пули

Соединённые Государства Америки десятилетиями действуют по доктрине “трёх “Б”: безнаказанный расстрел безоружного противника с безопасного расстояния. И очень не любят, когда у них что-то пойдёт не так.

В ночь на восьмое января одиннадцать крылатых и баллистических ракет из Ирана поразили две авиабазы СГА в Ираке. Человеческих жертв нет.

СГА открытым текстом заявили: Иран выпустил пятнадцать ракет, и четыре из них не долетели, так что в ответ — только экономическое давление.

Открытым же текстом перевожу: хвалёная противоракетная и противовоздушная оборона СГА смогла поразить всего четверть довольно скромного налёта. Причём по меньшей мере одна из авиабаз стала очевидной мишенью с того момента, как с неё организован налёт на иранского генерала Сулеймани, несколько лет помогавшего СГА громить Ирак, но потом вставшего на защиту иракцев от американских беспредельщиков.

Кстати, Сулеймани организовал и негосударственную систему финансирования иракских партизан, а заодно и вверенного ему спецназа “Кудс”, да, по слухам, и всего Корпуса стражей исламской революции. То есть бил СГА их же оружием: создал самодостаточную и успешную систему борьбы с американскими частными армиями, воюющими на Ближнем Востоке с начала двухтысячных.

Модель “гибридной войны”, когда американские генералы управляют американскими солдатами, но не в официальной армии, а в коммерческой компании, очень нравилась и Бушу, и стоящему за его плечами нефтянику Чейни. Не армия охраняла для компании Чейни иракские нефтеносные районы, а “прокси”. Они же сейчас оккупируют полмира от Африки до Афганистана.

Очень удобная схема: для начала войны не нужно ни согласия ООН, ни приказа главнокомандующего. Войны как бы и нет. Но она идёт. Этой схеме Сулеймани противопоставил своих частных бойцов. И хвалёные джи-ай, до сих пор воевавшие с разрозненными партизанами, дрогнули. А на Востоке любая слабость воспринимается очень остро!

Поражение в Сирии, теперь уже и в Ираке. СГА болезненно выпадают из роли мирового лидера. Это в Вашингтоне уже чувствуют. Значит, будет и паника, и непродуманные решения. И новые войны. Это — самое страшное.

В 1948 году Эрик Артур Ричард-Уолмслич Блэр издал под псевдонимом Джордж Оруэлл роман “Тысяча девятьсот восемьдесят четвёртый”, где открытым текстом описал многолетний опыт работы в секретных британских структурах, по ходу пропаганды лихо и агрессивно фантазировавших. Он там ввёл термин “двоемыслие” — когда знаешь правду, но думаешь так, словно её вовсе нет.

Блэр давно умер, но технология, испытанная им на своей шкуре и развитая с его участием, всё ещё жива. И среди англосаксов цветёт буйно — как и во всех предыдущих мировых войнах.

Пятого января парламент Ирака потребовал вывести войска Соединённых Государств Америки. Министр иностранных дел СГА Помпео в ответ заявил в телеинтервью, что народ Ирака против вывода. Министерство обороны СГА сперва сообщило, что вывод начнётся в ближайшее время, а затем объявило, что вывод обещан по ошибке.

Открытым текстом дополняю: в официальном сообщении Пентагона заметные расхождения между английской и арабской версией. Помните, как после встречи в “нормандском формате” Киев опубликовал собственную версию официального коммюнике — без ключевых киевских обязательств! Киевские и вашингтонские террористы обмениваются опытом. Впрочем, у такой лжи ещё и коммерческие причины.

Президент Трамп объявил, что СГА потратили миллиарды долларов на создание авиабаз в Ираке, и тот должен заплатить за них.

Открытым текстом напомню: оккупанты всегда принуждают местных жителей оплачивать оккупацию. Так, немцы во Второй мировой войне выпускали специальные денежные знаки — оккупационные марки — с несуразным курсом. Вот и Помпео на законное требование ответил в стиле нацистского гауляйтера: положите свои надежды куда подальше, а мы никуда не уйдём. Прямо и нагло.

Вот только мировые правила здесь где? Где резолюции ООН? Где право государства на независимость? С прискорбием сообщаем: с момента захвата Ирака по подложным обвинениям и казни лидера страны Хусейна СГА стёрли все правила, добытые большой кровью Второй мировой. А перед нею англосаксонская политика умиротворения — то есть поощрения — агрессора так же стёрла с мировой карты предвестницу ООН — Лигу Наций. Готовились.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-10-01-2020/