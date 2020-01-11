Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Новый год — мечты сбываются?

13:40. 11 января 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Новогодние мечты.

Ведущая передачи – Ольга ЯАРАЯ

В передаче принимает участие Команда клуба Народного Славянского Радио.

Вы услышите новогодние истории от участников Клуба НСР.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте Мир лучше!

Быть ДОБРУ!

—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

#народное #славянское #радио #новый #год #сбываются #яарая #пусть #новогодние #песни #частушки #славяне #зимние #праздники #родные #боги #русские #мечты #ольга #все #2020

#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #НовыйГод2020 #НовогодниеПесни #Частушки #Славяне #ЗимниеПраздники #РодныеБоги #РусскиеЧастушки #МечтыСбываются #НовыйГодМечты #НовыйГодМечтыСбываются #ОльгаЯарая #ПустьВсеМечтыСбываются

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5nP7hnygWjk

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«СВЕТЛ» НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ!
...нечто новое, невиданное, фантастическое... Откуда приходят Мечты? Наши Мечты часто не сбываются…... Поэтому, в декабре 2012 года, ориентируясь на исполнительское состояние,...») в январе 2015 года представило Технологию новой генерации «СветЛ». Привлекательное...
Новая индустриализация-2
...бы не помечтать, особенно накануне нового года. И царь решительно (да,...вяжут-плетут-вышивают, а он сбывает. У сына уже мануфактура,... расслабляться дальше. Такова русская мечта. Как только были сброшены ... тогда всё было строго. Мечта оформилась в виде закона о...
Мечты сбываются: мир «1984» Джорджа Оруэлла оказался похож на современный. Старший Брат смотрит на нас новыми глазами
...Владислав Крылов 8 июня 1949 года британское издательство Secker & ...все. И, похоже, продолжат сбываться. О значении великого романа ...занимающегося в обществе 1984 года непрерывной фальсификацией прошлого в... и рекламными доходами — новый Старший Брат вполне по...
Новогодняя мечта о счастье. Поможет ли Богиня Макошь?
... 22 декабря или светский Новый Год в ночь с 31... у вас есть мечта, что следующий год будет ещё лучше,...самые сокровенные желания и сбываются самые заветные мечты, называется счастьем. ... помогает шагнуть навстречу своей мечте каждому, кто становится счастливым...
Краткая аналитика возможных событий на территории России в период конца 2009 – до 2012 года включительно.
... период конца 2009 – до 2012 года включительно.                                                                                            … И живые позавидуют ... их новейшей техникой и экипировкой до конца лета .Как говорится: «ГАЗпром – мечты сбываются...
Как исполняются мечты?
... такие мечты, которые вообще не сбываются. Совсем. Почему? Большинство наших мечт не сбываются, потому... много нового – если захотите. В том числе внутри себя. Если ваша мечта... же принятием. За талантливые картины – годами тренировок. И те люди, которым...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)