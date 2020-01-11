Новый год — мечты сбываются?

Новогодние мечты.



Ведущая передачи – Ольга ЯАРАЯ



В передаче принимает участие Команда клуба Народного Славянского Радио.



Вы услышите новогодние истории от участников Клуба НСР.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5nP7hnygWjk