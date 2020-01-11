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Меркель в Москве

20:32. 11 января 2020 125 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Коротко по поводу визита канцлера Германии Меркель в Москву.

1. Меркель заявила, что "Северный Поток-2" будет достроен в любом случае, даже несмотря на американские санкции. Несмотря на требования Вашингтона считать этот проект "политическим", Меркель всеми силами его защищала (фактически защищая крупный немецкий бизнес, который оказался под угрозой санкций), заявляя, что проект "чисто экономический" и "Европа от него выиграет" (в Польше и Прибалтике от подобной немецкой фронды наверняка напряглись).
 При этом стоит отметить оговорку Путина о том, что "Северный Поток 2" будет достроен в конце 2020-го или начале 2021-го года. Надо понимать, что это цена американских сакнций – где-то до года задержки полного ввода в эксплуатацию. Так что доп.санкции введенные вместе с принятием военного бюджета США, не столь безобидны, как это пытались представить.

2. Германия и РФ поддерживают сохранение ядерной сделки с Ираном "всеми сторонами". Толстый намек на то, что виновником срыва ядерной сделки являются США. С другой стороны, в текущем виде "ядерная сделка" не работоспобна – Европа слишком боится США, чтобы дать Ирану то, что он хочет. Поэтому Иран и снял ограничения на обогащение урана. Вероятность возвращения Трампа к прежним условиям сделки – нулевая. Вероятность готовности Ирана перезаключить сделку на новых условиях, более выгодных для США, также стремится к нулю.

3. Предложено создать "Берлинский формат" для дипломатического решения ливийского конфликта. Итальянцы с переговорным процессом очевидно не справились и теперь на арену предлагается выйти Германии, чтобы усадить Сарраджа и Хафтара за стол переговоров, если только до их начала, Хафтар не захватит Триполи.

4. Путин де-факто признал действия ЧВК в Ливии, но заявил, что их действия не являются частью государственной политики и они там действуют фактически "сами по себе". Прием не новый. Также сначала отвергалась и роль "вежливых людей" в Крыму и "специалистов-отпускников" на Донбассе. Потом это косвенно признавалось Так что схожий риторический прием повторился и в Ливии.
Поддержка Хафтара конечно не исчерпывалась и не исчерпывается ЧВК. С другой стороны, Кремль показывает, что готов договариваться по Ливии, что стыкуется с заявлениями ПНС о том, что российские ЧВК прекратили участие https://colonelcassad.livejournal.com/5558224.html в наступлении Хафтара на Триполи и договоренностями с Эрдоганом о необходимости перемирия.

5. И просто в порядке юмора, "погибшего в Конго Пригожина" арестовали в аэропорту Мюнхена. Правда потом выяснилось, что его там "арестовали" примерно также, как он до этого "погиб" в авиакатастрофе в Конго. В общем, похождения Пригожина и Уткина продолжаются.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5558914.html

Метки: "северный поток", война в ливии, газ, Германия, иран, Ливия, Меркель, Путин, США

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