Инновации в СССР | Как отсутствие частной собственности убивает прогрес
01:01. 11 января 2020 105 просмотров 5 коммент. Опубликовал: ХОХОЛ
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Дек
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Если чистое сердце широких натур в одиночестве становится еще чище, то грубое сердце людей мелких делается под его влиянием ещё грубее. Потому что, хотя одиночество и может воспитать сильных духом, для слабых душ оно пытка.
“Как отсутствие частной собственности убивает прогрес” – точно убивает?
ПС.”Прогресс” с двумя “с”
Ну то такое…;))
Зато сейчас при правильном капитализме, раздутом бюрократическом аппарате по отношении к Союзу в 2 раза и засилии иностранного капитала полно инноваций. Пока выберут место, запроектируют, согласуют и начнут строить завод по выпуску продукции, Китай вовсю уже будет ввозить, тоже самое, только уже с индексами технологии 2,0-2+, а то и все 3+.
Так МЫ и сегодня совком покалеченные.
Моисей вроде 40 лет водил.
Потому надежда на детей.
Не всех.
А тех кто тотально выигрывает все олимпиады на планете
Я, в отличии от некоторых, калекой себя не считаю. Китаем не компартия рулит? А времена репрессий, хунвэйбинов и охоты на воробьев, что их мало покалечили? То что у нас все на административном ресурсе держится, так на это ещё со времён царя Гороха жалуются. Менталитет-с. И совок его изменить тоже не смог.
Да! Менталитет*с который ВЫРАБАТЫВАЛИ ещё цари. И во времена царей Россия тоже была в заду и опе. И изобретали русские а создавали в Европе.
А Китаёцев в это время учили ТУПО КОПИРОВАТЬ и запоминать миллионы иероглифов и детально повторять.
Веками.
Там ничего не изобретут но скопируют идеально
менталитет*с