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Инновации в СССР | Как отсутствие частной собственности убивает прогрес

01:01. 11 января 2020 105 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H9Wn1_KpQ6c

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 8211 2481
    krikunoleg 11 января 2020 в 9:02

    “Как отсутствие частной собственности убивает прогрес” – точно убивает?

    ПС.”Прогресс” с двумя “с”
    Ну то такое…;))

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  • 2472 2084
    Женечка 11 января 2020 в 9:47

    Зато сейчас при правильном капитализме, раздутом бюрократическом аппарате по отношении к Союзу в 2 раза и засилии иностранного капитала полно инноваций. Пока выберут место, запроектируют, согласуют и начнут строить завод по выпуску продукции, Китай вовсю уже будет ввозить, тоже самое, только уже с индексами технологии 2,0-2+, а то и все 3+.

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    • 13228 1062
      ХОХОЛЖенечка 11 января 2020 в 10:15

      Так МЫ и сегодня совком покалеченные.
      Моисей вроде 40 лет водил.
      Потому надежда на детей.
      Не всех.
      А тех кто тотально выигрывает все олимпиады на планете

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      • 2472 2084
        ЖенечкаХОХОЛ 11 января 2020 в 10:33

        Я, в отличии от некоторых, калекой себя не считаю. Китаем не компартия рулит? А времена репрессий, хунвэйбинов и охоты на воробьев, что их мало покалечили? То что у нас все на административном ресурсе держится, так на это ещё со времён царя Гороха жалуются. Менталитет-с. И совок его изменить тоже не смог.

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        • 13228 1062
          ХОХОЛЖенечка 11 января 2020 в 11:00

          Да! Менталитет*с который ВЫРАБАТЫВАЛИ ещё цари. И во времена царей Россия тоже была в заду и опе. И изобретали русские а создавали в Европе.
          А Китаёцев в это время учили ТУПО КОПИРОВАТЬ и запоминать миллионы иероглифов и детально повторять.
          Веками.
          Там ничего не изобретут но скопируют идеально
          менталитет*с

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