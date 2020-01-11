Драйверы войны и ненависти

Вопрос не так очевиден, как кажется на первый взгляд. Почему бы народам мира не жить с проамериканскими правительствами? Велика ли беда, что они марионеточные – если они приносили бы развитие, просвещение, рост и качество жизни? Ну вот, к примеру, посадила Москва в Монголии своё правительство – и что?

Объективному и вдумчивому наблюдателю очевидны два факта современной мировой политики . Первый – США воевать не хотят. Второй – они постоянно, с мрачным упорством, преодолевая своё очевидное нежелание – воюют. На войну их гонит не удальство, не «чёрная романтика» боя. На войну их гонит необходимость, вмонтированная в самое основание, в самый фундамент их экономического уклада. Они не хотят воевать – но не воевать у них не получается. С тем же мрачным упорством они рассаживают повсюду свои марионеточные правительства. А эти правительства снова и снова свергают, вытесняют, выдавливают…



Для Монголии это же счастье! Чем была Монголия до СССР, и чем стала внутри системы его союзников…

Но вот странность: американцы снова и снова сажают своих марионеток – а их снова и снова не хотят народы Земли. Может быть, народы Земли просто глупые упрямцы, и капризули? И то им не так, и это…

Или же вопрос глубже?

То есть марионетки США не могут развивать свои страны – по той же причине, по какой США не могут отказаться от войн? Именно не могут – потому что я не думаю, что они злобно не хотят.

Ну, вот, допустим, меня поставили начальником цеха. Поставили? Безусловно. Я, в данном случае, посажённая марионетка директора, который принимал решение.



Означает ли это, что я кровно заинтересован развалить всю работу в цеху, сорвать все производственные планы, превратить цех в бардак и дурдом? Совершенно не означает. Наоборот, мой прямой интерес и выгода – оправдать высокое доверие! Сделать так, чтобы цех процветал и был примером для подражания. Порядок и успех работы в цеху – это гарантия удержания моего руководящего места, это залог моей дальнейшей карьеры, и т.п.

Чисто теоретически, американская марионетка должна стремиться к тому, чтобы наладить жизнь во вверенной ей большим боссом стране. Так и марионетке спокойнее, и высокому начальству удобнее – казалось бы!

Где же та загвоздка, которая раз за разом приводит проамериканские режимы к краху и всенародной ненависти?

Ведь речь не об отдельных случаях – о явной и очевидной тенденции.

Почему в Никарагуа вернулись к власти сандинисты, вроде бы выбитые американскими агентами влияния, а в Венесуэле идёт отчаянная борьба народа и армии с американским ставленником? Почему проамериканская ориентация власти ухудшает положение везде – будь то Ирак или Афганистан, Ливия или Югославия, Украина, наконец?



Зачем американцы недавно вломились в Боливию и ломятся в Иран? Что за талант: находить себе врагов и мирить ранее непримиримых (как арабы и Иран) на почве ненависти к США?

Это что, американская забава – делать подлянки доверившимся им нациям и государствам? Исключительно из жестокости и с целью злобно поглумиться?

Или же вопрос глубже? Носит экономический характер непреодолимого антагонизма между центром (ядром) и периферией рыночного, капиталистического мира?

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Приведу очевидный арифметический пример для младшей школы:

1+1 = 0,5+1,5 = 2

Какое это отношение имеет к экономической науке? Самое прямое и фундаментальное.

Если произведено 2 единицы какого-либо материального блага, то они, при всей определённости и предельности своей (2 не 3 и не 5) – могут быть распределены разными способами.

Если мы рассматриваем двух людей, которые делят две единицы материального блага (условного топлива), то они могут получать по единице на руки, а могут и так: один две единицы, другой ничего.

Добавить что-то к наличному можно только в перспективе времени. Например, через год или десять лет 2 единицы могут превратиться в 4 или 8 единиц. Но в данный конкретный момент времени предельность, исключающая всякие «экономические чудеса» совершенно очевидна.



Если сейчас единиц две, то нельзя их мановением волшебной палочки превратить в 4 или 10. Как там будет завтра, время покажет, но конкретно-сейчас экономист может оперировать только с двумя единицами блага, и никак не больше.

Следовательно, вопрос о доле и обездоленных в экономической науке приобретает ключевое и роковое, особое значение. Современное хозяйство ведётся в условиях единого хозяйства, а не автономных хозяйств, хотя даже и там вопрос доли стоял остро[1].

Ну, а в условиях единого глобального хозяйства, которое не назовёшь уже даже «народным», ибо поезда и корабли сделали его межконтинентальным вопрос о доле трудящегося в общем массиве произведённых благ – вообще чудовищно заостряется.

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Главная подлость экономики в том, что ваше потребительское качество жизни зависит вовсе не от вашего личного финансового состояния, а от финансового состояния ваших контрагентов (подрядчиков нужных вам работ).

Совершенно не важно, рубль у вас в руке или тысяча: важно, за сколько согласится подрядчик копать (например) землю по вашему заказу. Если в одном месте соглашаются копать за рубль, а в другом не согласны и за тысячу – парадоксально, но рубль в данном случае больше тысячи. Недаром я всё время подчёркиваю, что у экономики своя математика!

Ваше богатство – это, в сущности, бедность ваших подрядчиков. Чем в более жалком они положении, тем вы богаче, и наоборот.

Если есть люди, готовые обслуживать вас за гроши, то экономическое качество вашей жизни повышается, если нет – то наоборот.

Нолями на купюрах никого не удивишь, особенно в наше время бумажных/электронных денег и гипер-инфляций. У тебя может быть и тысяча и миллион – а толку никакого, если у окружающих больше.

Вот и вскрыта подлость экономики: получается, что нищие и обездоленные экономически выгодны тем, кто обращается к ним за продуктом их труда или услугами. Если они начинают догонять вас по доходам, то они тем самым автоматически меньше готовы для вас сделать за ваши деньги.

Качество жизни (независимо от денежного номинала) будет у того, кто получает 1,7 реальных единиц из 2 условных. Ну и понятно положение того, кто получает 0,3 из двух единиц, имеющихся в наличии…

Но самое горькое – это «система сообщающихся сосудов». Чтобы сделать вас бедняком – не нужно снижать ваш доход, достаточно повысить доходы окружающих. И тогда вы уже не сможете заказать им тот объём работ, который заказывали ранее, поскольку расценки у них возросли.

Предположим, что у вас есть 100 рублей при условии неизменности всех цен на товарном рынке.

Но одна бригада строителей (например, азиатских мигрантов) согласна построить вам дом за 50 рублей.

А другая, из местных, защищённых законами о труде и профсоюзами – соглашается строить вам дом только за 100 рублей.

Подчёркиваю, цены на рынке неизменны! Но даже и в этом случае, хоть хлеб и масло, штаны и обувь не подорожали на копейку – вы в очевидном убытке второго варианта.

С одной стороны:

100 = 100 (рублей, хоть бы и золотых).



С другой:

2 > 1 (домов).

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Вооружившись этой теорией, мы понимаем цели США и Запада, сущность их колониальной политики, природу их многочисленных агрессий, стратегические цели НАТО и т.п.

Если, например, мы возьмём какао, которое выращивают в Гане, а пьют в США, то доступность какао на завтрак в США прямо пропорциональна оплате труда сельхозрабочего в Гане. Снова вспоминаем арифметику для первоклашек:

1+1 = 0,5+1,5 = 2

Если рабочий в колонии будет получать 0,5 от произведённой им рыночной стоимости продукта, то рабочий в метрополии (кстати говоря, совершенно никак не связанный с колониальным хозяйством) может получить 1,5 от произведённой им стоимости. Грубо говоря, получать больше, чем заработал. За счёт резерва, образуемого известным способом: другой получил меньше, чем заработал.

Этим обеспечивается не только сверхприбыль ТНК в глобальной экономике, но и выкупается классовый мир в т.н. «развитых», «приблатнённых», государствах, которые, если честно – можно по пальцам пересчитать. В отличие от сотен нищих государств колониального типа экономики.

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Играть стоимостями трудов в современной глобальной экономике очень и очень просто.

Если конечный продукт складывается из 1000 элементов, то ведь не могут все элементы быть равноценными друг другу! И как в этой складчине докажешь, что одни получили меньше заработанного, а другие больше? Разве только одним очевидным образом: одни работают с утра до ночи, и нищие, а другие – не слишком напрягаются, однако шикуют в потребительском смысле.

1/1000 (элемент) без сборки вообще ничего не стоит и никому не нужен. Гана обречена продавать какао, потому что не может она столько какао сама выпить, и если его перестанут вывозить – он превратится просто в кучи гниющего невостребованного мусора. Потому она будет продавать за столько, сколько дают – и никуда не денется. Как и любой завод, производящий узел агрегата, без самого агрегата бессмысленный и бесполезный.

Разделение труда, в наши дни ставшее межконтинентальным, делает человека заложником. Никакой собственной цены он назначить не может – ибо могут купить у других, а он останется с предметом, потребительски никчёмным, на руках. Понятно, что если подморить невостребованностью человека, то он согласится в итоге на любые условия, лишь бы его продукт хоть где-то платежеспособно востребовали.

Потому что (снова арифметика) – 0,5 оплаты за единицу выработки всё же больше, чем ноль. И 0,3, и даже 0,1 – всё же больше, чем ноль. И когда у человека выбор – продавать свой труд очень дёшево или вообще никак, он вынужден соглашаться на продажу труда очень дёшево.

Так в современном мире происходит поляризация не только людей, но и целых стран, народов. Одни занимаются непыльным, престижным сектором – и стремительно богатеют. На других свалили грязный, низкооплачиваемый сегмент мирового спроса, и они всё глубже проваливаются в состояние «конченных».

Возникает замкнутый круг, характерный для периферии мирового капитализма: чем меньше платят, тем дешевле человек готов работать, а чем дешевле он готов работать – тем меньше ему платят. Произведённые совместными усилиями 2 единицы благ делят как 1,9 + 0,1. Нарушается принцип справедливости – но принципы арифметики и физики не нарушены. 2 единицы благ как были двумя, так и остались в общей сумме.

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Именно ради схемы «1,9 + 0,1 = 2» печатают мировые деньги, доллар США. Именно ради неё напрягается агрессивный блок НАТО, полыхают по всей планете войны «выкачивающих» с «конченными», именно ради этого бороздят моря и океаны американские крейсера и авианосцы.

Ценность войн для Запада не столько в трофеях прямого грабежа (хотя и их не стоит скидывать со счетов), сколько в возможности силой распределять блага в масштабах мировой экономики, навязывать цену труда каждому человеку на всяком из континентов.

Определяя – сколько и где стоит какой труд, можно назначать и богачей и нищих в административном порядке. И это вовсе не слепая игра слепого рынка, а сознательная продуманная политика, в которой выгода одних напрямую вытекает из глубины убытка, нанесённого другим. Чем дешевле нефть из оккупированного Ирака[2] – тем дешевле обходится бензобак американскому автомобилисту.

Получается, что в рыночной экономике хорошая (завидная) жизнь – это следствие плохой жизни вокруг тебя.

Если ты формально получаешь в 2 раза меньше долларов, чем американец, но землекопы и овощеводы в твоей стране в 4 раза дешевле американских, то ты на самом деле в 2 раза богаче американца.

Ты богат не тогда, когда много платишь, а лишь тогда, когда можешь платить контрагентам мало. И чем меньше сумма их удовлетворит – тем ты богаче.

Деньги ведь нужны тебе не чтобы на них любоваться, а чтобы заказать работу подрядчикам! Если подрядчик дёшев, то небольшие деньги «волшебным» образом оказываются большими, и наоборот.

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Хотя схема понятна, и пока работает – она (со всей мощью американской и европейской военщины) – бесперспективна. У неё нет будущего, кроме апокалипсиса. Разделив мир на вампиров и доноров, капитализм истощает одних и обессмысливает любые созидательные усилия других[3].

Говоря языком великого фантаста Г.Уэллса – происходит не просто расслоение на богатых и бедных. Происходит расслоение на морлоков и элоев, при котором любой труд – ничто, а статус – всё. Морлок не может никакими трудовыми усилиями вырваться из нищеты. Но и наоборот: элой живёт припеваючи, даже если ничего не делает.

И вот расплата: морлоки третьего мира ломятся неудержимо за пособиями в Европу и США. Потому что быть совершенно бесполезным обществу безработным тунеядцем в Париже – гораздо выгоднее, чем трудиться с утра до ночи в Малайзии. Там ты упреешь в цеху за буханку хлеба, а здесь оформился безработным – и ни за что, просто по статусу жителя Франции – получаешь хлеба в избытке, с маслом и с икрой.

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Вернуть труду научно-обоснованные, законодательно-утверждённые, рационально-объяснимые расценки – это означает вернуть социализм (в той или иной его форме). Казалось бы, как просто! Определим, сколько стоит час работы дворника – и никакому дворнику не придёт в голову ломиться из Кишинёва в Лондон, потому что дворник и там и там получает по одной и той же тарифной сетке!

Но такая единая сетка, сколь бы продуманной, мотивированной и справедливой ни была – кошмарный сон привилегированных наций Запада.

Его аксиома, стержень, основа основ – работник должен получать не сколько положено, а за сколько согласится. То есть – столько, за сколько его можно вынудить (шантажом безработицы) работать. А это всегда меньше, чем «по закону положено».



И получается, что два совершенно одинаковых дворника с совершенно одинаковыми мётлами – получают в разы различающиеся зарплаты в Париже и Киеве. Да что там Европа – даже в Москве и Урюпинске существенно разные! Что, они неодинаково метут? Совершенно одинаково! Откуда же разница?

Она в арифметике: 0,5 + 1,5 = 1+1.

Повышенные доходы одного (за которые он, нет сомнения, будет драться насмерть) – прямое следствие недоплаты другому. Ты получаешь 15 рублей вместо твоих 10 – потому что кто-то вместо заработанных 10 вынужден согласится работать за 5.

Возникает тот, кому очень плохо, и который сразу или отложенно перейдёт к тем или иным видам протеста, сопротивления. Но возникает и тот, кому хорошо, и который ненавидит протестующих, видя в них покусителей на его завидный статус…

Так ссорят между собой людей при повышающем зарплаты сокращении штатов: одного уволили, другому передали его зарплату. Один потерял средства к существованию, у другого они удвоились. Итог: два этих человека, ещё вчера близкие люди, коллеги, приятели – начинают люто ненавидеть друг друга.

И не только тот, который всё потерял. Но и тот, который «удвоил личное ВВП» за счёт соседа. Потому что второй теперь боится возвращения первого, боится, что заработок снова разделят на две (или сколько там?) половинки…

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Капитализм – это война. Не лозунг, не красное словцо, а простая и арифметическая констатация. Чтобы одному удалось взять от жизни больше – нужно обделить другого. Есть и агрессор и потерпевший, обе стороны войны в сборе.

И она угрожает стать вечной, «перманентной» – если не одумаемся, и не вернёмся к более цивилизованным средствам производства/распределения. Опыт у нас есть, СССР из истории не вычеркнуть…

Потому что блага или распределяются «как положено», по закону – или же неопределённо. Но тогда – в жестокой драке и взаимной ненависти людей. А третьего не дано.

[1] Казалось бы, если человек на своей земле вырастил свой урожай собственными силами, никого не привлекая – то продукт честно и справедливо принадлежит ему и только ему. На самом деле вопрос сложнее – поскольку сама земля не является неограниченным ресурсом, подобным воздуху, который каждый вдыхает по потребности (воздушный коммунизм).



Человек, может быть, вырастил продукт сам и только сам, в условиях автономного хозяйства – но остаётся открытым вопрос, какая власть дала ему эту землю, когда и почему? Безземельные – не лодыри, у них просто нет возможности ничего производить трудом, потому что власть их средством производства обделила.



А человек, распоряжающейся землёй – он ведь не родил её из себя, а получил готовую от общественного строя. Не он ведь изобрёл солнце и дождь, формирующие аграрный продукт, не он ведь создал плодородие почвы (сантиметр которой формируется тысячу лет), ростовую силу семян растений и т.п. Хотя всё это он получил в готовом виде – весь произведённый продукт он неправомерно объявляет своей собственностью. [2] После оккупации Ирака США навязали этой стране схему, по которой нефть вывозилась (только в США) по цене в три (!) раза дешевле мировых котировок на нефть.

[3] Потому в США и умерла всякая промышленность реального сектора, потому и стал руинами город моторов Детройт: если ты печатаешь мировые деньги бесконтрольно, то всегда выгоднее купить что угодно на мировом рынке, чем самому делать. Зачем помещику, которому крестьяне приносят овощи бесплатно, как оброк – самому растить овощи?!



В самом лучшем случае он будет заниматься только декоративными комнатными растениями, да и то далеко не всегда.

В.Л. Авагян



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