“Человеческая ошибка”
12:01. 11 января 2020 254 просмотра 7 коммент. Опубликовал: feedmatic
Иран сегодня официально признал, что украинский "Боинг" был сбит в результате "человеческой ошибки".
Заявление выпустил Генштаб Ирана, что позднее подтвердил и президент Ирана Роухани.
Как уточнили иранцы, самолет был сбит в ситуации спровоцированной авантюризмом США, но с оговоркой, что недостатки в системе ПВО надо устранять.
Как уже говорилось ранее, если факты укажут на то, что "Боинг" был сбит, Иран не будет скрывать улики, что было понятно из приглашения иностранных участников к расследованию причин катастрофы.
Теперь же Ирану предстоит в среднесрочной перспективе закрывать вопросы по гражданским искам от семей погибших.
Полный текст заявления Роухани по поводу "Боинга":
Я был глубоко опечален, узнав об этом за несколько часов до завершения расследования катастрофы украинского пассажирского самолета.
В атмосфере запугивания и агрессии со стороны американского режима против иранской нации после убийства командующего Касема Сулеймани, иранские военные готовились на 100% отразить возможные новые атаки со стороны США.
Это, к сожалению, привело к непоправимой ошибке и гибели десятков невиных людей. Иран глубоко сожалеет об этой трагической ошибке, и я выражаю глубочайшие соболезнования семьям жертв этой трагедии. Я также выражаю свои глубокие соболезнования и сочувствие народам, правительствам и семьям неиранских жертв.
Государственный департамент полностью сотрудничает в опознании жертв о возвращении тел погибших их семьям.
Этот несчастный случай будет трудно преодолеть. Необходимо проводить дальнейшие расследования, чтобы выявить все причины этой трагедии, а также привлечь к ответственности совершивших эту непростительную ошибку.
Необходимо также принять необходимые меры для устранения слабых сторон систем обороны страны, чтобы такая катастрофа никогда не повторялась.
Я еще раз выражаю свои соболезнования семьям жертв этой трагедии.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5557214.html
Как версия ( о заголовке).
Тут другое отчётливо видно что становится доброй традицией летать пассажирскими над территорией где идет война или учения боевые это типа недобровольные народные дружины. А кому счас легко.
Вот сейчас Иран озвучил “для стада” причину – “ошибка оператора – не различил…, плохая связь”. Интересна цена вопроса такой заявы.
Система ПВО имеет разные средства слежения и наведения , дублирование. ЗАЧЕМ сразу сбивать самолёт на взлёте из аэропорта , если это видят эти системы ?
Потому что высота полёта ПЗРК чуть больше 4 км. В Сочи был сбит самолёт на той же высоте, что и в Иране – 2400 метров.
А сбросьте, будь ласка, инфу , что самолёт в Иране был сбит ПЗРК.
Как в фильме “9 рота” – там сбили траспортник на взлете из ПЗРК. Могли и здесь так же. Надо ждать конца расследования.
Хотя насколько оно будет объективным…;))
По МН17 5 лет мурыжат и до сих пор официально не назвали причину.