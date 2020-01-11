“Человеческая ошибка”

Иран сегодня официально признал, что украинский "Боинг" был сбит в результате "человеческой ошибки".Заявление выпустил Генштаб Ирана, что позднее подтвердил и президент Ирана Роухани.Как уточнили иранцы, самолет был сбит в ситуации спровоцированной авантюризмом США, но с оговоркой, что недостатки в системе ПВО надо устранять.Как уже говорилось ранее, если факты укажут на то, что "Боинг" был сбит, Иран не будет скрывать улики, что было понятно из приглашения иностранных участников к расследованию причин катастрофы.Теперь же Ирану предстоит в среднесрочной перспективе закрывать вопросы по гражданским искам от семей погибших.Полный текст заявления Роухани по поводу "Боинга":

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5557214.html