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Белоруссия ввела налог на транзит российской нефти по своей территории

07:46. 11 января 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.

В пресс-службе отметили, что ставка налога на прибыль в размере 50% была установлена для организаций, занимающихся транспортировкой нефти и нефтепродуктов, для формирования источника средств для устранения возможных экологических последствий при аварии на нефтепроводе или иных непредвиденных ситуациях, связанных с перемещением по территории республики нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, проинформировали там, экологическим налогом будет облагаться транзитная транспортировка по белорусской территории нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.

Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко 30 и 31 декабря 2019 года провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Белоруссию, а также газовые вопросы. Эти темы белорусский лидер обсудил также 31 декабря с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго РФ Александром Новаком.

В концерне “Белнефтехим” 3 января заявили, что поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов была снижена до минимального технологически разрешенного уровня. 4 января были возобновлены разовые контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ. В Минске рассчитывают, что в январе на НПЗ поступит около 650 тыс. тонн нефти.

Источник

Источник: http://voicesevas.ru/news/49325-belorussiya-vvela-nalog-na-tranzit-rossiyskoy-nefti-po-svoey-territorii.html

Метки: новости / в мире

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