Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 10 января 2020

17:35. 10 января 2020 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Министр образования ЛНР об успехах отрасли в 2019 году


 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Украинских боевиков вербуют для отправки в Ливию – НМ ЛНР


 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Суициды, инфекции и неуставные отношения: Наблюдается рост небоевых потерь в рядах ВСУ


 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Натоптали



Фотографии позиций 59-й бригады ВСУ на Горловском направлении в районе Зайцево сделанные с БПЛА.
Можно заметить вытоптанную в снегу свастику.



На Украине нет фашизма (с) любой идиот

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

ВСУ несут потери, убит «рыцарь Зимнего похода» (+ФОТО, ВИДЕО)

Новость обновляется
ВСУ несут потери, убит «рыцарь Зимнего похода» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Утром 10 января штаб «ООС» сообщил о санитарной и безвозвратной потере в рядах «всушников» на Донбассе. 

В пресс-службе штаба оккупантов утверждают, что «9 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, ещё один получил ранения».

«Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатомётов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять обстрелов по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток”…, также из станковых автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по нашим позициям… в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север”», — заявляют украинские военные пропагандисты, известные своими лживыми обвинениями армий ДНР и ЛНР в нарушении режима прекращения огня.

ОБНОВЛЕНО

«Побратимы» убитого «всушника» из 28-й ОМБр ВСУ «имени рыцарей Зимнего похода» сообщили, что «сегодня ночью от вражеской пули погиб наш военнослужащий».

«Около 23 часов (9 января — прим. РВ) противник открыл обстрел из стрелкового оружия по нашим позициям, в результате чего солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение.

Через несколько часов парень умер в больнице. Николаю было 23 года. Сочувствуем родным погибшего. Не простим. Отомстим!»  — с пафосом пишет пресс-служба «рыцарей».

Читайте также: Группа пьяных «ВСУшников» изнасиловала женщину, вломившись к ней в дом: сводка ЛНР (ВИДЕО)

ВСУ несут потери, убит «рыцарь Зимнего похода» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2015
...действия якобы готовящимся наступлением ополчения.Из группы "Сводки ополчения Новороссии"."Горловка. Выйдя на...."* * *Сообщение от ИА "Новороссия"."В пригородах Донецка продолжаются бои... словам главы министерства, в январе текущего года на официальном сайте...
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
...несложное», — рассказывает информационному агентству «Новороссия» Пинчук. Ополченец, прибыв в ФМС... с корреспондентом Новороссия Инфо. После лечения в середине января 2015 года.... Есть такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к ним...
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2017
... цинк (стоит отметить, что группа "Сводки ополчения Новороссии" имеет проблемы с финансированием технической...похожая на ситуацию, сложившуюся в январе этого года, в той ...служба Народной милиции предоставила ИА «Новороссия» фрагменты перехваченнх сообщений с ...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
... те подразделения, которые противостояли народному ополчению Донбасса в 2014 году.Прошло... Донбасса.Только за период с января по декабрь 2016 года количество... еще. Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с финансами...
Сводки от ополчения Новороссии 30 мая 2015
... Сводка военных событий в Новороссии за 28.05.2015 Сводка военных событий в Новороссии... сотрудников правоохранительных органов. «4 января этого года трое неизвестных в...снайперская дуэль. По информации командиров ополчения, на том направлении находятся ...
Сводки от ополчения Новороссии 17 января 2016
....info Сводка МО ДНР за 17 января Сводка МО ДНР за 17 января К... милиции ЛНР Андрей Марочка в ополчении ЛНР был заместителем командира разведподразделения... оглавлению | Источник: news-front.info Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 16.01...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)