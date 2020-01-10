Сводки от ополчения Новороссии 10 января 2020

Утром 10 января штаб «ООС» сообщил о санитарной и безвозвратной потере в рядах «всушников» на Донбассе.

В пресс-службе штаба оккупантов утверждают, что «9 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, ещё один получил ранения».

«Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатомётов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять обстрелов по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток”…, также из станковых автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по нашим позициям… в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север”», — заявляют украинские военные пропагандисты, известные своими лживыми обвинениями армий ДНР и ЛНР в нарушении режима прекращения огня.

ОБНОВЛЕНО

«Побратимы» убитого «всушника» из 28-й ОМБр ВСУ «имени рыцарей Зимнего похода» сообщили, что «сегодня ночью от вражеской пули погиб наш военнослужащий».

«Около 23 часов (9 января — прим. РВ) противник открыл обстрел из стрелкового оружия по нашим позициям, в результате чего солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение.

Через несколько часов парень умер в больнице. Николаю было 23 года. Сочувствуем родным погибшего. Не простим. Отомстим!» — с пафосом пишет пресс-служба «рыцарей».

Читайте также: Группа пьяных «ВСУшников» изнасиловала женщину, вломившись к ней в дом: сводка ЛНР (ВИДЕО)