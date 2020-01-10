Сводки от ополчения Новороссии 10 января 2020
- 15:56 Министр образования ЛНР об успехах отрасли в 2019 году.
- 15:40 Украинских боевиков вербуют для отправки в Ливию – НМ ЛНР.
- 15:20 Суициды, инфекции и неуставные отношения: Наблюдается рост небоевых потерь в рядах ВСУ.
- 12:51 Натоптали.
- 12:09 ВСУ несут потери, убит «рыцарь Зимнего похода» (+ФОТО, ВИДЕО).
Министр образования ЛНР об успехах отрасли в 2019 году
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Украинских боевиков вербуют для отправки в Ливию – НМ ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Суициды, инфекции и неуставные отношения: Наблюдается рост небоевых потерь в рядах ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Натоптали
Фотографии позиций 59-й бригады ВСУ на Горловском направлении в районе Зайцево сделанные с БПЛА.
Можно заметить вытоптанную в снегу свастику.
На Украине нет фашизма (с) любой идиот
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
ВСУ несут потери, убит «рыцарь Зимнего похода» (+ФОТО, ВИДЕО)
Утром 10 января штаб «ООС» сообщил о санитарной и безвозвратной потере в рядах «всушников» на Донбассе.
В пресс-службе штаба оккупантов утверждают, что «9 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, ещё один получил ранения».
«Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатомётов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Пять обстрелов по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток”…, также из станковых автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по нашим позициям… в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север”», — заявляют украинские военные пропагандисты, известные своими лживыми обвинениями армий ДНР и ЛНР в нарушении режима прекращения огня.
ОБНОВЛЕНО
«Побратимы» убитого «всушника» из 28-й ОМБр ВСУ «имени рыцарей Зимнего похода» сообщили, что «сегодня ночью от вражеской пули погиб наш военнослужащий».
«Около 23 часов (9 января — прим. РВ) противник открыл обстрел из стрелкового оружия по нашим позициям, в результате чего солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение.
Через несколько часов парень умер в больнице. Николаю было 23 года. Сочувствуем родным погибшего. Не простим. Отомстим!» — с пафосом пишет пресс-служба «рыцарей».
Читайте также: Группа пьяных «ВСУшников» изнасиловала женщину, вломившись к ней в дом: сводка ЛНР (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su