Сказы из жизни. Страхи. Влияние страхов. Алексей Орлов и Иван Воронцов. Сказ 10.

Как проявляется страх в повседневной жизни?



Алексей Орлов и Иван Воронцов



10-я часть из цикла бесед Ивана Воронцова и Алексея Орлова на жизненные темы.



Контакты Ивана Воронцова:



Канал Ютуб – https://www.youtube.com/c/%D0%A0%D0%B…

Группа ВКонтакте – https://vk.com/radostosoznaniya

Страница Вконтакте – https://vk.com/id357171763



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=X0wrcvRR3yY