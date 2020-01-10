Россия богаче Чехии, «бедная» Белоруссия и несбывшийся прогноз ЦРУ

1. Если посчитать ВВП России на человека нормально, не «в долларах», а в товарах, то мы уверенно находимся на среднем для Восточной Европы уровне. Если же брать для расчёта ППС индекс Биг Мака, то мы уже обгоняем ряд государств центральной Европы — таких, к примеру, как Чехия, где зарплаты восточноевропейские, а цены — центральноевропейские:Вот что мы видим:Таким образом, средняя бигмакоёмкость российской экономики в пересчёте на душу населения заметно больше, чем в государствах Прибалтики, а также выше, чем во всех странах бывшего соцблока, Греции и Португалии. И это несмотря на дотации ЕС, на якобы более продвинутое европейское регулирование, и так далее.2. В комментариях всё ещё встречаются наивные души, которые верят данным банка Credit Suisse о низком уровне подушевого богатства в России. Согласно оценкам швейцарских экономистов среднее личное богатство (банковские счета, накопления и недвижимость) в пересчёте на одного россиянина составляет лишь $20 000:При этом с 2012 года данный показатель для России вырос в отчётах Credit Suisse в полтора раза, хотя наша экономика после 2014 года выросла незначительно. Фактически, это означает, что эксперты банка просто признали свою ошибку и произвели дооценку богатства россиян. Однако в полной мере цифры для России они так и не исправили.Подробное изложение истории ошибок Credit Suisse вы можете прочесть здесь, банк тщетно пытается оценить наше богатство уже довольно давно:Абсурдность и неполнота этих данных ещё более очевидна по удивительному показателю Белоруссии – всего 1500 долларов на человека, в 13 раз ниже, чем даже явно заниженное значение для России. Белорусы, конечно, не так богаты, как россияне, но разница на порядок – это уж слишком.3. К вопросу о том, чего добилась Россия при Путине. Иван Данилов напоминает, что негативные предсказания американских экспертов о судьбе нашей страны, сделанные в 2000 году, не сбылись ни в прогнозном 2015 году, ни спустя 5 лет:

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9632335.html