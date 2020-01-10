Палата представителей США поддержала ограничение военных полномочий Трампа по Ирану.

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента США Дональда Трампа по Ирану.

В ходе голосования большинство законодателей поддержало резолюцию, которая предписывает президенту прекратить военные действия с Ираном, если только Конгресс не даст на это специального разрешения или же если США не столкнутся с "неминуемым вооруженным нападением".

Принятый документ не имеет силы закона и не будет направлен на подпись президенту в случае принятия Сенатом.

Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что у конгрессменов есть серьезные опасения по поводу решения администрации президента начать военные действия против Ирана, не посоветовавшись с Конгрессом. Она также выразила беспокойство за безопасность американских граждан, находящихся в регионе, отметив, что у Трампа "нет последовательной стратегии по обеспечению безопасности американского народа, достижению деэскалации отношений с Ираном и обеспечению стабильности в регионе".

3 января американские военные провели в районе аэропорта Багдада спецоперацию, в результате которой был убит генерал Касем Сулеймани - глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Накануне командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде объявил, что этот ракетный удар Ирана являлся только первым этапом целой серии операций Тегерана в регионе.

Источник: https://www.interfax.ru/world/690652