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Николай Стариков: все стороны остались «при своем», но мир стал ближе к войне

22:07. 10 января 2020 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Sputnik

Развитие ситуации вокруг Ирана прокомментировал известный российский политический эксперт Николай Стариков.

Война начинается тогда, когда её хочет одна из сторон конфликта. Как показывает история 20 века, Вашингтону война помогает в том случае, когда он вступает в нее последним, да и Ирану воевать с США и их союзниками совершенно не хочется, полагает известный политический эксперт, писатель Николай Стариков.

«В данном случае главная задача политиков с обеих сторон — сохранение лица. США ещё раз показали, что для них не писано международное законодательство, что если они убивают государственного деятеля другой страны, им за это ровным счетом ничего не будет. Иран, нанеся удар по американской базе так, чтобы никто не погиб и не было никакого существенного урона, сохранил свое лицо на внешнем и внутреннем контуре. Но и не дал повода для вступления США в войну, когда бы они были вынуждены это сделать. Поэтому все стороны остались, что называется, „при своем“, а мир на несколько шагов стал ближе к крупномасштабной войне», — отметил Стариков.

Комментарий писателя, политического эксперта Николая Старикова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь:

Источник: https://nstarikov.ru/nikolaj-starikov-vse-storony-ostalis-pri-svoem-no-mir-stal-blizhe-k-vojne-112231

Метки: чит.клуб

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