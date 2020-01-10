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Началось!

17:30. 10 января 2020 128 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Снова Запад запустил своё хайли-лайкли. Премьер Канады якобы располагает некоей информацией. Источники которой, очевидно, не были озвучены.

Известно, что американцы могут дистанционно перехватить управление любым Боингом. Не потому ли пилоты украинского Боинга не смогли подать сигнал о нештатной ситуации?

И не зря Аэрофлот, самолётный парк которого на четверть состоит именно из заокеанских самолётов, подписал контракт о массовой закупке Суперджетов.

И ещё немаловажная деталь: речь идёт о катастрофе именно украинского самолёта. На экспертов этой страны Америка может надавить без особого труда.

В общем, провокационный характер катастрофы виден буквально невооружённым глазом.

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Канада и Британия обвинили Иран в крушении „Боинга”

Власти Канады располагают информацией, что самолет компании "Международные авиалинии Украины" был сбит после вылета из аэропорта Тегерана. Об этом заявил в Оттаве канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Эту информацию подтвердила и Великобритания. Иран отверг эти заявления.

"У нас есть разведданные из многих источников, в том числе от разведок наших союзников и нашей собственной. Эти доказательства указывают на то, что самолет был сбит иранской ракетой класса "земля — воздух", — сказал журналистам премьер-министр.

Как передает РИА Новости, о непреднамеренности удара ракетой заявил и британский премьер-министр Борис Джонсон.

"Это вполне могло произойти непреднамеренно. Мы тесно сотрудничаем с Канадой и нашими международными партнерами, необходимо провести полное и прозрачное расследование", — говорится в письменном заявлении Джонсона.

Однако глава Организации гражданской авиации Ирана отверг эти заявления, отметив, что эта версия несостоятельна. "Мы можем утверждать, что самолёт, учитывая то, как он рухнул, а также попытку пилота вернуться в аэропорт, не взорвался в воздухе. Поэтому версию о том, что самолёт был сбит ракетами, можно исключить", — сказал он.

Тем временем украинские авиаэксперты прибыли в Исламскую республику. С сегодняшнего дня они приступают к расшифровке данных бортовых самописцев.

Украинский Boeing 737, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран — Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 168 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв авиакатастрофы — граждане Канады и Ирана.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины озвучили основные версии крушения: лайнер мог быть сбит зенитной ракетой или столкнуться с беспилотником. Кроме того, не исключается взрыв внутри самолета в результате теракта, а также взрыв двигателя по техническим причинам.

Ранее сегодня Организация гражданской авиации Ирана опубликовала итоги первоначального расследования. В докладе говорится, что самолет загорелся в воздухе. Также в документе отмечается, что перед крушением самолет пытался развернуться и направиться обратно в сторону аэропорта. Однако сигналов о нештатной ситуации со стороны экипажа не было. После столкновения лайнера с землей произошел взрыв.

3 января ракетным ударом американцы убивают иранского генерала, который прилетел в Ирак с официальным визитом. С ним вместе погибли и иракские военные, его встречавшие. В ответ иранцы обстреляли две американские военные базы. Но сделали это аккуратно, заранее предупредив Ирак. Тот передал информацию американцам, в итоге никто не пострадал. И вот Трамп заявил, что атак пока не будет, но будут американские санкции.

Вести


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4830445.html

Метки: Америка, американцы, великобритания англия, иран, канада, катастрофа, Провокация, Украина

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