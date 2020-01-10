Королева грустит над решением, которое сама продиктовала
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили, что снимают с себя королевские полномочия.
Такое решение вызвало бурю эмоций в королевской семье. Как пишет Nation News со ссылкой на издание The Sun, королева Елизавета II “глубоко опечалена”, а “принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям раскалены от ярости”. Источники в Букингемском дворце заявили, что этот шаг не был ни с кем согласован и нарушает протокол.
Однако политический эксперт Анатолий Вассерман считает, что не всё так просто. Скорее всего, это решение исходило именно от британской королевы.
“Насколько мне известно, подобные прецеденты, хоть и редко, но всё же бывают. А что касается конкретно принца Гарри, то, насколько я знаю, недавно всплыли какие-то скандальные подробности из его холостяцкой жизни. Плюс к тому, Меган Маркл не вписалась толком в королевскую семью и каждый раз вылезают какие-нибудь косяки с её участием. Так что подозреваю, что принц Гарри отказался от привилегий, как говорили в советское время, добровольно-принудительно. То есть он, конечно, сам объявил, что отказывается от привилегий, но ему, вероятнее всего, довольно долго объясняли, какие проблемы его ждут, если он от этих привилегий не откажется. Такое бывает довольно часто, и я не исключаю, что королева сейчас грустит над решением, которое сама же, собственно, и продиктовала”, – заявил Анатолий Вассерман.
Вассерман считает, что “репутации монархии – это едва ли не главный капитал Британии”. Поэтому поступиться им не могли. Эксперт указал и на возможных наследников. По словам Вассермана, не стоит сбрасывать со счетов принца Чарльза и двух его сыновей.
Источник: https://vassermans.ru/com/koroleva-grustit-nad-resheniem-kotoroe-sama-prodiktovala/
Этих ребят надо поселить в замке и показывать за деньги. Король королева сапожник портной моль гвардейцы с алебардами в валенках и лопухи туристы. А по тв мыльная опера /все дни королевской стаи/ с Шэрон Стоун в роли королевы.
Этот брак с чернокожей тоже был с какой-то целью.Там все бывает не просто так.Они провели пару месяцев до этого в Канаде и гостили в особняке русского олигарха и приняли решение переехать туда жить-по сути это ведь протекторат Англии и кто его знает ,что задумано и произойдет в ближайшее время.А Вилли готовился на роль Единого Правителя-жиды господа.
Все м могут короли… Пела Пугачева и была права. Кстати, сохранение “голубой крови” не только Великобритании присуще. Корни оного идут с тысячелетней древности.
А мне кажется что гарик мой тёзка рыжий просто нормальный пацан, он ведь и на сборах английского люфтвафе был, чуть ли не бомбил кого то там. Заел его домашний цирк, заметьте Диана, та тоже чудила, так ту просто вбили под мостом, теперь Гарика минусуют “хохлы”. Я думаю зря, что Диана и Гарик реально шиканули бы в Англии, не то что жадные, побитые молью старпёры. И сказ про голубую кровь, это бред собаки, антиквары просто последние люди на острове, которым официально разрешено совершать языческие обряды.