Интервью Виталия Присяжнюка каналу Extremnews в Марбурге 14.10.2019
01:49. 10 января 2020 43 просмотра Нет комментариев Опубликовал: Честь
00:05 - Знакомство
00:50 - Что такое "Хара-знание"?
03:20 - Чем Хара-знание отличается от других эзотерических систем?
09:40 - Чем Ваше видение Варны и Касты отличается от кастовой системы Индии?
22:00 - В чём суть духовного видения Варны и Касты и как его развить?
46:11 - Что бы Вы хотели пожелать жителям всей планеты и конкретно - жителям Германии?
00:50 - Что такое "Хара-знание"?
03:20 - Чем Хара-знание отличается от других эзотерических систем?
09:40 - Чем Ваше видение Варны и Касты отличается от кастовой системы Индии?
22:00 - В чём суть духовного видения Варны и Касты и как его развить?
46:11 - Что бы Вы хотели пожелать жителям всей планеты и конкретно - жителям Германии?
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-8ZZwQZ0W1M&feature=youtu.be