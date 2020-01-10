Главная » Аналитика, Здоровье, Мировоззрение, Новости

Интервью Виталия Присяжнюка каналу Extremnews в Марбурге 14.10.2019

01:49. 10 января 2020 43 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
00:05 - Знакомство
00:50 - Что такое "Хара-знание"?
03:20 - Чем Хара-знание отличается от других эзотерических систем?
09:40 - Чем Ваше видение Варны и Касты отличается от кастовой системы Индии?
22:00 - В чём суть духовного видения Варны и Касты и как его развить?
46:11 - Что бы Вы хотели пожелать жителям всей планеты и конкретно - жителям Германии?
71573637_1005675639804710_86678043548262
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-8ZZwQZ0W1M&feature=youtu.be

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Интервью с Виталием Сундаковым
Интервью с Виталием Сундаковым для всенародного документального фильма Михаила Задорнова «Рюрик. Потерянная быль». Источник
Кто навязал нам дегенератов, извращенцев и недолюдков в качестве „элит”
... и проталкивают их по своим каналам методом элементарного подкупа на самый...
Пришла наша очередь. Наши отцы на нас надеялись
... прочитал кучу комментариев о нашумевшем интервью, и только потом посмотрел сам... внутренней сути это совсем не интервью. Так что не принижайте победу... роде. Однако учтите, что рамки интервью заведомо ставили Путина в оборонительную...
Новости Украины и Новороссии 28 января 2019
..., официальный представитель министерства диаспоры в интервью Jewish Telegraphic Agency). Пётр Порошенко...
Они торопятся. Почему ускорились темпы цифровизации. Ольга Четверикова
Кандидат исторических наук Ольга Четверикова о том, какое мировоззрение продвигается в качестве общемирового. На каких принципах оно основано, что это значит для человека и общества. Какое будущее строится на наших глазах.Приобрести книги О. Н. ...
Фильм белорусского ТВ «Площадь. Железом по стеклу»
Источник http://via-midgard.info/

Комментирование закрыто.