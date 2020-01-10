Интервью Виталия Присяжнюка каналу Extremnews в Марбурге 14.10.2019

00:05 - Знакомство

00:50 - Что такое "Хара-знание"?

03:20 - Чем Хара-знание отличается от других эзотерических систем?

09:40 - Чем Ваше видение Варны и Касты отличается от кастовой системы Индии?

22:00 - В чём суть духовного видения Варны и Касты и как его развить?

46:11 - Что бы Вы хотели пожелать жителям всей планеты и конкретно - жителям Германии?