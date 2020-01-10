Александр Колпакиди: Итоги 2019 года

Итоги 2019 года надо обсуждать в первую очередь с точки зрения итогов 20-летнего правления нанешней команды "властителей" . 20 лет прошло, и что мы видим? За 20 лет после окончания Гражданской войны Советский Союз был одной из двух сильнейших и крупнейших стран в мире. А мы сейчас боремся за то, чтобы к 2024 году стать пятой страной в мире, обогнать Индию.

"Прорывы" реальные и виртуальные

Единственное, что в чем мы "преуспели" – мы на первом месте по росту социального неравенства. Если сталинская Россия была первой по развитию науки, экономики, то нынешняя Россия – по росту социального неравенства. Хотя по Конституции у нас формально и "социальное государство".

Народ отвлекают всякой чушью. Повесили желания на елку, дети загадали на Красную площадь попасть – да, сто долларовых миллиардеров исполнят желания ста детей из нищих семей. И это показывают по всем программам с утра до ночи, и все должны быть счастливы. Но что дальше ждет этих детей, нищая жизнь?

Как выдающееся достижение нам преподносят Крымский мост, но его даже нет в списке 35 крупнейших мостов в мире. Да, это очень хорошо, что построили этот мост, но это не результат для 20 лет.

Газопровод "Сила Сибири" – замечательно, что с китайцами дружба, жвачка, военные учения проводим – это очень хорошо. Но какой экономический ущерб понесем мы от этого газопровода? Никто не говорит. Судя по всему, он просто экономически нам не выгоден.

Такая же история с Украиной – бодались-бодались, в результате потеряли почти 6 млрд долларов на ровном месте.

Ну, а символом года, конечно, является пенсионная "реформа" – это просто символ 20-летнего правления.

В этом году мы наблюдали провал "мусорной реформы", провал оптимизации медицины. Ну если вы провалили – кто-то же должен быть наказан, какие-то выводы должны быть сделаны? Нет – ничего. Самый страшный провал – это, конечно, провал с демографией.

Рост коррупции очевиден, это ФСБ-шные, МДВ-шные миллиарды – это просто чудовищно. Рост преступности, причем на 17% больше ущерб в этом году, чем был в прошлом. Почти по 50 регионам преступность выросла. Первое место у нас, как я уже сказал, по росту неравенства. То есть государство пухнет, а народ нищает. 21 млн нищих, живущих за чертой бедности. И более ста долларовых миллиардеров. То есть 100 человек имеют столько же, сколько 21 миллион.

Экономика. В лучшем случае рост ВВП составляет 1% – это все признают. Однако власти говорят, что создали мощный фундамент для рывка. 20-30 лет его создавали. Теперь сколько лет еще ждать рывка? Почему Сталин сразу осуществил рывок – не имея ни газа, ни нефти, ни цветных металлов? А у этих – вы друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь.

Культ кино Культура. Под Новый год решили полить грязью декабристов. Это даже не вранье, а просто приспосабливание истории к современной политике. Бунтовать нельзя, власть всегда хорошая, все бунтовщики – западные агенты, они все недалекие люди… Вот просто вместо Рылеева героя надо было назвать его "Навальный" – и все всем стало бы понятно. Осовременивание истории касается и прославления Николая I. А что хорошего он сделал? Человек, которого прозвали "Николай Палкин"? Который заморозил всю страну? Который довел ее до позорного состояния, полной изоляции международной? Позорного военного поражения? Да, действительно в советское время про него много лишнего говорили, это правда. Но сейчас мы можем объективно судить. В конце фильма сказано – он подготовил страну к освобождению крестьян. 30 лет он ее готовил, как и здесь – 20 лет готовят для экономического рывка. Николай умер, так и не освободив крестьян. А потом, когда их освободил его сынок, так их ограбили и потом это все привело к революции, а оказались, во всем виноваты большевики. Это не просто случайно – мол, "художник так видит". Этот самый художник до этого снимал про Колчака, то есть сознательно обществу навязываются через художественные произведения некие идеологемы. А они заключаются в том, что вы холопы, должны терпеть. А будете бунтовать – будет все плохо. Фильмом года признан по всем опросам "Т-34". Ну, слава богу, что не "Ржев". Сказать, что "Т-34" – это плохой фильм, я не могу. Но по сравнению с советским "Жаворонком", можно оценить и сказать – где искусство, а где просто халтура. Во всех смыслах. Народ, Церковь и спорт Нам снова как будто пытаются внушить, что вся власть от Бога, но в истории нашей Церкви произошла чудовищная катастрофа. Столетиями не было такого раскола в православии. Столетиями! Вроде бы, началось объединение церквей, а чем кончилось? То, что сейчас происходит – это чудовищная трагедия в истории православной веры. Кто виноват? Американское ЦРУ? Зато спорт – наше всё. Еще несколько лет назад говорили, что среди достоинств 20-летнего правления – сочинская Олимпиада. Сейчас она уже ассоциируется не столько с победами, сколько с допингом. Вот вам в этом году еще один допинговый скандал. Это для чего? Причем реакция нашего премьер-министра – "можно подумать, они допинг не принимают?" – это говорит человек с юридическим образованием. Вы их поймайте, разоблачите, и потом кричите, что они принимают. Этот уровень рассуждения – просто поражает. Из разряда "а кто не пьет?" Правильно Фетисов сказал, что мы превратились в самую позорную страну в истории спорта. Тогда как мы при Советском Союзе были самой уважаемой страной. А ведь явно хотели спорт сделать одно время национальной идеей, вкладывались немерено. И вот чем кончилось. Отношения с соседями Избрали Зеленского, провалились переговоры в Париже. Явно никто не хочет вопрос закрывать, потому что всем выгодно продолжать конфликт. То, что там действительно фашисты, и то, что у них действительно режим бандеровский, никто не спорит, но я при этом не вижу, чтобы реально происходила какая-то борьба с ним. Вот это меня смущает, хотя возможности, казалось бы, у нашей страны огромные. С Белоруссией опять какой-то облом. За 20 лет ни одна республика в состав федерации не вернулась. Говорят про Союзное государство. Говорят-говорят, и сколько говорят? Еще при Ельцине начали 25 лет говорят. Получается анекдот какой-то. Кого мы потеряли... Умер в конце года замечательный критик, писатель Владимир Бушин. Вообще все молчат – я не говорю, что должны по всем каналам об этом говорить, но ведь вообще ничего – в рот воды набрали. А ведь действительно был выдающийся человек, солдат, прошел войну. Но зато поставили памятник Гранину, о моральном облике которого говорить даже противно накануне Нового года. Вот кто герои этой "элиты" – продолжают строить "Ельцин-центр" в Москве, ставят памятник Гранину. А Владимиру Сергеевичу Бушину – ничего. Даже не вспомнили...

Источник: https://www.nakanune.ru/articles/115750