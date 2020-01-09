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В Госдуму внесён проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете.

13:38. 9 января 2020 91 просмотр Один комментарий Опубликовал:
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
 
В Госдуму внесён проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

 

Согласно проекту, пропаганда гражданами наркотических средств в сети будет караться штрафом от 5 до 30 тыс. рублей, должностными лицами — от 50 до 100 тыс. рублей.

Для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юрлица, сумма составит от 50 до 100 тыс. рублей, а для юрлиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей. Им также грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, ужесточается ответственность в отношении иностранцев и лиц без гражданства. За такое правонарушение они могут быть оштрафованы на сумму до 30 тыс. рублей, либо быть выдворены за пределы страны, либо получить административный арест на срок до 15 суток.

В октябре президент Владимир Путин поручил ужесточить ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. 

МВД предложило ввести наказание до двух лет лишения свободы.

 

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/705969-shtrafy-propaganda-narkotiki-internet

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