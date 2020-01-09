Сводки от ополчения Новороссии 09 января 2020

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ВСУ безуспешно попытались победить массовые случаи «самоволок» в Донбассе

Попытка командира одной из бригад ВСУ прекратить многочисленные самовольные отлучки подчинённых провалилась и стала иллюстрацией низкой дисциплины в рядах ООС, передает ПИКiNFORM.

Низкое морально-психологическое состояние в подразделениях Операции объединенных сил на Донбассе вынуждает их командиров принимать жесткие меры, которые оказываются безрезультативными. Так, командир 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Зубанич В.И., пытаясь прекратить самовольное оставление расположения своими подчинёнными, отдал приказ провести массовое изъятие у военнослужащих любых документов, удостоверяющих личность. Изымались внутренние паспорта, водительские удостоверения и военные билеты.

Об этом рассказал официальный представитель Управления Народной милиции ДНР, ссылаясь на полученные разведданные.

Однако численность «самоволок» в 10-й огшбр вследствие таких мер не была снижена. На текущий момент отделения близлежащих комендатур и Военной службы правопорядка (ВСП) Украины оказались заполненными задержанными военнослужащими, у которых отсутствуют какие-либо документы. Если ранее военнослужащие без увольнительной лишь доставлялись на территорию своей воинской части, то сейчас отсутствие документов у задержанных требует проведения дополнительных проверок, что лишь увеличило длительность удержания таких «самовольщиков».

В настоящее время такую проверку проходят более 120 лиц, задержанных в окрестностях Мариуполя без удостоверения личности и назвавшихся военнослужащими 10-й бригады ВСУ.

В 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде тем временем очередная инспекция от штаба ООС разбирается с ранением военнослужащего Дададажнова А.К. В ходе распития спиртных напитков между ним и сослуживцем Юрченко С.М. возникла ссора, в результате чего последний применил огнестрельное оружие. После отказов медперсонала двух «гражданских» больниц принять раненного без уведомления правоохранителей, злоумышленник оставил сослуживца умирать перед зданием медучреждения в Селидово. Проверка этого инцидента также выявила факт самовольной отлучки ещё четырёх военнослужащих бригады.

Состояние дел в 56-й ОМПБр стало предметом разговора между командиром бригады Ивановым И.В. и командующим ООС Кравченко В.А. Комбриг признал отсутствие дисциплины и согласился, что не способен справиться с ситуацией во вверенных ему подразделениях. После ротации 56-й бригады в конце текущего месяца, её командир напишет рапорт с прошением перевести его на должность с меньшим объёмом задач, сообщил представитель НМ ДНР, ссылаясь на осведомлённые источники.

Напомним, что Следственное управление Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики возбудило уголовное дело в отношении гражданина Украины, командира 56-й ОМПбр Иванова Игоря Ивановича. Он является подозреваемым как лицо, лично отдавшее приказ обстрелять Куйбышевский район Донецка. В результате ведения артиллерийской стрельбы 11 июня 2018 года, пострадали гражданские лица.

Андрей Михайлов

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«ВСУшники» жгут «побратимов» и военную технику: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Дмитрия Астраханя. По данным, зафиксированным наблюдателями СЦКК ДНР, за прошедшие сутки украинские боевики четыре раза открывали огонь по районам населенных пунктов Республики. На горловском направлении боевики Шаповалова из 59-й бригады вели обстрел районов н. п. Доломитное и поселка шахты им. Гагарина с применением гранатомётов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На донецком направлении боевики Иванова из 56-й бригады вели обстрелы района аэропорта г. Донецка с применением противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Читайте также: Заповедник преступников: «атошников» предлагают отселить от остальных украинцев (ВИДЕО) На мариупольском направлении боевики Зубанича из 10-й горно-штурмовой бригады вели огонь из противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов по н. п. Саханка. Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется. Мы продолжаем фиксировать снижение уровня морально-психологического состояния украинских боевиков в зоне «ООС». Так, по данным нашей разведки, ночью 7 января трое боевиков из состава взвода материального обеспечения 2-го батальона 92-й бригады в состоянии алкогольного опьянения решили поиздеваться над своим сослуживцем Стасюком Ю. Ю., спавшим в соседнем помещении. Для этого пьяные боевики разлили на спящего спиртосодержащую жидкость и подожгли ее, объяснив впоследствии это желанием проверить готовность и умение Стасюка действовать в случае пожара. В результате такой проверки Стасюк получил ожоги 1-й степени глаз, грудной клетки, левой руки, плеча и шеи и был доставлен в состоянии средней тяжести в военный госпиталь Красноармейска. Читайте также: Савченко рассказала о страшных преступлениях военных США и Украины в Ираке Важно отметить, что в своих показаниях в госпитале Стасюк указал, что травмы получил в результате личной неосторожности. По нашим данным, это было сделано под давлением заместителя командира 2-го батальона по тылу Пономаренко, который пытался таким образом скрыть факт неуставных взаимоотношений в подчиненном подразделении. Похожая ситуация произошла в мотопехотном батальоне 128-й бригады 5 января в районе Новотроицкого в ходе проведения показных занятий по порядку тушения пожара в полевом автомобильном парке. Там разведенный для демонстрации личному составу открытый огонь перекинулся на стоящую рядом автомобильную технику и присутствующие не смогли его потушить. В результате возгорания был уничтожен автомобиль ЗИЛ-131. С начала текущего года в соединениях и частях ВСУ в зоне «ООС» зафиксировано 8 случаев пожаров в помещениях и на технике. Мы не исключаем, что именно с увеличением случаев возгораний командованием «ООС» поставлена задача провести дополнительные инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности с личным составом, а ведомости с росписями о проведении инструктажа представить до 10 января в штаб «ООС». При этом в указаниях штаба «ООС» акцентируется, что после проведения инструктажа вся ответственность за восстановление уничтоженного в пожаре имущества и техники будет возложена на виновных командиров. Читайте также: Разведка: опытные боевики с Кавказа готовятся к удару по самому крупному городу Сирии

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