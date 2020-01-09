Показ “Ламантина”

Путин сегодня после недавних переговоров с Асадом и "другом Реджепом" заскочил в Севастополь на учения, а также после совещания по поводу перспектив развития флота, осмотрел один из перспективных проектов российского авианосца будущего, который грозятся начать строить еще с начала "десятых", но все никак не начнут.Из трех известных проектов, Путину показывали проект "Ламантин", который уже мелькал на оборонных выставках."Ламантин" это полноценный авианосец с атомной установкой, высокой автономностью, водоизмещением более 90 тыс тонн и авиагруппой до 60 самолетов и вертолетов.Впрочем, окончательного решения пока не принято и нельзя исключать, что "Ламантин" останется лишь в проекте, тем более что конкурирующие проекты предлагают менее мощные, но зато более дешевые варианты перспективного авианосца.С моей субъективной точки зрения, создание полноценного атомного авианосца вкупе с необходимыми кораблями для создания новой АУГ, могла бы не только расширить возможности ВМФ, но и обеспечить развитие судостроительной промышленности (при закрытии дыр связанных с утратой некоторых компетенций и специалистов). Это по сути задача общегосударственного уровня, которая касается не только нужд ВМФ, но и общего состояния судостроительной отрасли в целом.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5553861.html