Новости Украины и Новороссии 09 января 2020

Владимир Зеленский, которому сегодня ночью пришлось спешно вернуться с отдыха в Омане, провёл экстренное ночное совещание по крушению украинского «Боинга» в Иране.

На встрече присутствуют премьер-министр Алексей Гончарук, глава СНБО Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак, ездивший с ним Оман, пресс-секретарь Юлия Мендель, а также представители других ведомств.

Администрация президента немедленно опубликовала фото, которое должно подчеркнуть, что Зеленский погружен в работу, а вот украинские СМИ публикуют снимки частного самолёта, на котором Зеленский прилетел ночью в Жуляны.

Это киевский аэропорт поменьше Борисполя, который используют для своих частных рейсов украинские политики, когда хотят остаться незамеченными. Жулянами, к примеру, воспользовался Порошенко, когда, будучи президентом, летал с семьёй на Мальдивы.

И пока «офис президента» навязывает фото тревожно горящих окон в здании администрации, Сеть обсуждает странное совпадение с самолётами, вылетевшими из Омана вчера.

Так, для безрадостного возвращения в Киев использовался Bombardier Global Express 6000. Год выпуска 2014. Оператор — Vista Jet (Мальта). Бортовой номер 9H-VJN, номер рейса VJT861. Обошелся перелет от 65 до 100 тысяч долларов. После приземления к самолету подъехал, как ни странно, не велосипед, но Mercedes-Benz Vito, который по пустым ночным улицам домчал до Банковой (центр Киева) за 15 минут.

Но в украинских СМИ активно пишут еще и о частном самолёте Gulfstream G650 с кодом T7-GEM, который за последние двое суток совершил несколько занятных рейсов.

Так, 7 января он вылетел из Киева в Маскат, Оман (где в это время находился президент Зеленский). Из Маската самолёт направился 8 января прямиком во Внуково (Москва), а оттуда через несколько часов — снова в Киев, где и сел в 18:24.

Пикантности истории добавляет то, что самолёт, как считается, принадлежит Виктору Медведчуку.

Из Жулян в Борисполь

Из одного аэропорта в другой отправился Владимир Зеленский после того, как прервал отпуск в Омане. В эропорту «Борисполь» он принес цветы к импровизированному стихийному мемориалу жертв крушения украинского «Боинга» в Иране.

9 января 2020 года Зеленский объявил днём траура по погибшим в иранской авиакатастрофе.

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