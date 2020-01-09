Новости Украины и Новороссии 09 января 2020
- 08:59 Телеканал для “своих”.
- 08:00 На Украине объявлен траур в связи с крушением самолёта в Тегеране.
- 07:31 Крушение украинского «Боинга»: версия западной разведки.
- 06:58 Зеленский, спешно вернувшийся из Омана, провёл ночное совещание по «Боингу» (ФОТО).
- 02:03 Жуткие кадры: Камера сняла крушение украинского «Боинга» в Иране (ВИДЕО).
- Вчера 22:48 Госдеп сделал заявление по крушению украинского самолёта в Иране.
- Вчера 22:30 В Киеве нашли способ потратить деньги, полученные от «Газпрома».
- Вчера 22:22 В МИД Украины рассказали, кто должен расследовать авиакатастрофу в Иране.
Телеканал для “своих”
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На Украине объявлен траур в связи с крушением самолёта в Тегеране
Фото: РИА Новости / © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днём траура на Украине в связи с крушением самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа, передает RT.
Отмечается, что флаги будут приспущены, развлекательные мероприятия отменены.
Также уточняется, что на борту упавшего возле аэропорта Тегерана самолёта находились «11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 — Канады, 82 — Ирана, три — Германии, десять — Швеции, четыре — Афганистана, три — Великобритании».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский провёл рабочее совещание по вопросам, связанным с крушением украинского самолёта в Тегеране. Также директор департамента коммуникации МВД Украины Артём Шевченко заявил, что причины крушения самолёта будет устанавливать Иран.
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Крушение украинского «Боинга»: версия западной разведки
Предварительное расследование причин крушения украинского Boeing-737 в Иране показывает, что версия того, что самолет мог быть сбит ракетой, исключена следователями.
Информагентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах Канады сообщает, что есть свидетельства технической неисправности в самолете, которая и привела к катастрофе. Вероятной причиной пока считается перегрев одного из двигателей самолета.
Напомним, Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины», на борту которого находились около 180 человек, упал через 4 минуты после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января, почти сразу же потеряв связь с диспетчерами.
Спецборт с экспертами Минобороны Украины отправился в Иран, где специалисты вместе со своими иранскими коллегами будут заниматься расследованием причин крушения авиалайнера.
Как сообщала «Русская Весна», Иран отказался отдать Украине чёрные ящики разбившегося самолета.
Также Владимиру Зеленскому пришлось в срочном порядке возвращаться с отдыха в шикарном отеле Омана: сегодня ночью сразу после прибытия в Киев он провёл экстренное совещание на Банковой.
9 января 2020 года Зеленский объявил днём траура по погибшим в иранской авиакатастрофе.
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Зеленский, спешно вернувшийся из Омана, провёл ночное совещание по «Боингу» (ФОТО)
Владимир Зеленский, которому сегодня ночью пришлось спешно вернуться с отдыха в Омане, провёл экстренное ночное совещание по крушению украинского «Боинга» в Иране.
На встрече присутствуют премьер-министр Алексей Гончарук, глава СНБО Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак, ездивший с ним Оман, пресс-секретарь Юлия Мендель, а также представители других ведомств.
Администрация президента немедленно опубликовала фото, которое должно подчеркнуть, что Зеленский погружен в работу, а вот украинские СМИ публикуют снимки частного самолёта, на котором Зеленский прилетел ночью в Жуляны.
Это киевский аэропорт поменьше Борисполя, который используют для своих частных рейсов украинские политики, когда хотят остаться незамеченными. Жулянами, к примеру, воспользовался Порошенко, когда, будучи президентом, летал с семьёй на Мальдивы.
И пока «офис президента» навязывает фото тревожно горящих окон в здании администрации, Сеть обсуждает странное совпадение с самолётами, вылетевшими из Омана вчера.
Так, для безрадостного возвращения в Киев использовался Bombardier Global Express 6000. Год выпуска 2014. Оператор — Vista Jet (Мальта). Бортовой номер 9H-VJN, номер рейса VJT861. Обошелся перелет от 65 до 100 тысяч долларов. После приземления к самолету подъехал, как ни странно, не велосипед, но Mercedes-Benz Vito, который по пустым ночным улицам домчал до Банковой (центр Киева) за 15 минут.
Но в украинских СМИ активно пишут еще и о частном самолёте Gulfstream G650 с кодом T7-GEM, который за последние двое суток совершил несколько занятных рейсов.
Так, 7 января он вылетел из Киева в Маскат, Оман (где в это время находился президент Зеленский). Из Маската самолёт направился 8 января прямиком во Внуково (Москва), а оттуда через несколько часов — снова в Киев, где и сел в 18:24.
Пикантности истории добавляет то, что самолёт, как считается, принадлежит Виктору Медведчуку.
Из Жулян в Борисполь
Из одного аэропорта в другой отправился Владимир Зеленский после того, как прервал отпуск в Омане. В эропорту «Борисполь» он принес цветы к импровизированному стихийному мемориалу жертв крушения украинского «Боинга» в Иране.
9 января 2020 года Зеленский объявил днём траура по погибшим в иранской авиакатастрофе.
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Жуткие кадры: Камера сняла крушение украинского «Боинга» в Иране (ВИДЕО)
Камера видеонаблюдения зафиксировала трагический момент авиакатастрофы украинского авиалайнера Boeing 737, произошедшей ранним утром 8 января в районе Тегерана.
Установленная прямо на месте падения камера оказалась в эпицентре падения пассажирского самолёта рейса PS752 авиакомпании МАУ.
Как сообщала «Русская Весна», в результате страшной катастрофы погибли 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
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Госдеп сделал заявление по крушению украинского самолёта в Иране
США готовы предложить свою помощь Украине в связи с катастрофой самолета в Иране. Об этом заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.
«Мы готовы всячески содействовать Украине в расследовании этой трагедии», — заявил госсекретарь США.
Помпео подчеркнул, что Вашингтон призывает к полному сотрудничеству в расследовании причин крушения.
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В Киеве нашли способ потратить деньги, полученные от «Газпрома»
Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что полученные 2,9 миллиарда долларов от российского «Газпрома» не будут израсходованы до тех пор, пока компания не проведет встречу с акционером — украинским правительством.
«Деньги, которые сейчас находятся у „Нафтогаза“… Мы ждем разговора с акционером, то есть правительством: как правительство видит дивиденды и налоговую политику. Мы пока ничего из этого не потратили», — сказал он.
«Нафтогаз» не планирует направлять средства на погашение долгов самой компании. По словам Коболева, более целесообразным будет инвестировать их в ряд экономически выгодных проектов.
«Я считаю, из этих средств деньги тратить нужно на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность», — отметил глава компании.
По мнению Коболева, такими вещами являются энергоэффективность, добыча сырья и инфраструктурные проекты.
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В МИД Украины рассказали, кто должен расследовать авиакатастрофу в Иране
Независимую комиссию по расследованию авиакатастрофы самолета украинской авиакомпании МАУ вблизи Тегерана, согласно международному праву, должен создать Иран как страна, в которой произошел трагический инцидент. Об этом заявил политический директор МИД Украины Алексей Макеев.
«Расследования авиакатастроф — это дело специалистов… Они регламентируются международным правом, в частности приложением 13 к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. И происходит в сотрудничестве со многими государствами. Главным в расследовании выступает государство, в котором произошла трагедия. Именно оно образует независимую комиссию по расследованию. Оно также должно оперативно уведомить о катастрофе государство, где зарегистрировано судно, государство-оператора (в обоих последних случаях это Украина), государство, где воздушное судно было спроектировано/изготовлено, а также ИКАО (Международная организация гражданской авиации — ред.)», — отметил Макеев.
Он добавил, что в расследовании могут также участвовать упомянутые выше государства, а также государства, граждане которых пострадали в катастрофе.
Политический директор МИД напомнил, что Украина заявила о своем намерении присоединиться к работе комиссии по расследованию.
«Это было подчеркнуто, в частности, во время сегодняшнего телефонного разговора министра иностранных дел Украины с министром иностранных дел Ирана. Украина заинтересована в расследовании причин этой ужасной катастрофы. И будет делать все необходимое с этой целью», — резюмировал Макеев.
Напомним, рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
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