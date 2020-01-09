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Новости Украины и Новороссии 09 января 2020

09:37. 9 января 2020 266 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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На Украине объявлен траур в связи с крушением самолёта в Тегеране

Фото: РИА Новости / © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днём траура на Украине в связи с крушением самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа, передает RT.

«Зеленский постановил объявить 9 января 2020 года днём траура в связи с трагедией, которая произошла 8 января в результате катастрофы пассажирского самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране (Иран)», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте украинского лидера.

Отмечается, что флаги будут приспущены, развлекательные мероприятия отменены.

Также уточняется, что на борту упавшего возле аэропорта Тегерана самолёта находились «11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 — Канады, 82 — Ирана, три — Германии, десять — Швеции, четыре — Афганистана, три — Великобритании».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провёл рабочее совещание по вопросам, связанным с крушением украинского самолёта в Тегеране. Также директор департамента коммуникации МВД Украины Артём Шевченко заявил, что причины крушения самолёта будет устанавливать Иран.

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Крушение украинского «Боинга»: версия западной разведки

Крушение украинского «Боинга»: версия западной разведки | Русская весна

Предварительное расследование причин крушения украинского Boeing-737 в Иране показывает, что версия того, что самолет мог быть сбит ракетой, исключена следователями.

Информагентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах Канады сообщает, что есть свидетельства технической неисправности в самолете, которая и привела к катастрофе. Вероятной причиной пока считается перегрев одного из двигателей самолета.

Напомним, Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины», на борту которого находились около 180 человек, упал через 4 минуты после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января, почти сразу же потеряв связь с диспетчерами.

Спецборт с экспертами Минобороны Украины отправился в Иран, где специалисты вместе со своими иранскими коллегами будут заниматься расследованием причин крушения авиалайнера.

Как сообщала «Русская Весна», Иран отказался отдать Украине чёрные ящики разбившегося самолета.

Также Владимиру Зеленскому пришлось в срочном порядке возвращаться с отдыха в шикарном отеле Омана: сегодня ночью сразу после прибытия в Киев он провёл экстренное совещание на Банковой.

9 января 2020 года Зеленский объявил днём траура по погибшим в иранской авиакатастрофе.

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Зеленский, спешно вернувшийся из Омана, провёл ночное совещание по «Боингу» (ФОТО)

Зеленский, спешно вернувшийся из Омана, провёл ночное совещание по «Боингу» (ФОТО) | Русская весна

Владимир Зеленский, которому сегодня ночью пришлось спешно вернуться с отдыха в Омане, провёл экстренное ночное совещание по крушению украинского «Боинга» в Иране.

На встрече присутствуют премьер-министр Алексей Гончарук, глава СНБО Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак, ездивший с ним Оман, пресс-секретарь Юлия Мендель, а также представители других ведомств.

Администрация президента немедленно опубликовала фото, которое должно подчеркнуть, что Зеленский погружен в работу, а вот украинские СМИ публикуют снимки частного самолёта, на котором Зеленский прилетел ночью в Жуляны.

Это киевский аэропорт поменьше Борисполя, который используют для своих частных рейсов украинские политики, когда хотят остаться незамеченными. Жулянами, к примеру, воспользовался Порошенко, когда, будучи президентом, летал с семьёй на Мальдивы.

И пока «офис президента» навязывает фото тревожно горящих окон в здании администрации, Сеть обсуждает странное совпадение с самолётами, вылетевшими из Омана вчера.

Так, для безрадостного возвращения в Киев использовался Bombardier Global Express 6000. Год выпуска 2014. Оператор — Vista Jet (Мальта). Бортовой номер 9H-VJN, номер рейса VJT861. Обошелся перелет от 65 до 100 тысяч долларов. После приземления к самолету подъехал, как ни странно, не велосипед, но Mercedes-Benz Vito, который по пустым ночным улицам домчал до Банковой (центр Киева) за 15 минут.

Но в украинских СМИ активно пишут еще и о частном самолёте Gulfstream G650 с кодом T7-GEM, который за последние двое суток совершил несколько занятных рейсов.

Так, 7 января он вылетел из Киева в Маскат, Оман (где в это время находился президент Зеленский). Из Маската самолёт направился 8 января прямиком во Внуково (Москва), а оттуда через несколько часов — снова в Киев, где и сел в 18:24.

Пикантности истории добавляет то, что самолёт, как считается, принадлежит Виктору Медведчуку.

Из Жулян в Борисполь

Из одного аэропорта в другой отправился Владимир Зеленский после того, как прервал отпуск в Омане. В эропорту «Борисполь» он принес цветы к импровизированному стихийному мемориалу жертв крушения украинского «Боинга» в Иране.

9 января 2020 года Зеленский объявил днём траура по погибшим в иранской авиакатастрофе.

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Жуткие кадры: Камера сняла крушение украинского «Боинга» в Иране (ВИДЕО)

Жуткие кадры: Камера сняла крушение украинского «Боинга» в Иране (ВИДЕО) | Русская весна

Камера видеонаблюдения зафиксировала трагический момент авиакатастрофы украинского авиалайнера Boeing 737, произошедшей ранним утром 8 января в районе Тегерана.

Установленная прямо на месте падения камера оказалась в эпицентре падения пассажирского ​самолёта рейса PS752 авиакомпании МАУ.

Как сообщала «Русская Весна», в результате страшной катастрофы погибли 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

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Госдеп сделал заявление по крушению украинского самолёта в Иране

Госдеп сделал заявление по крушению украинского самолёта в Иране | Русская весна

США готовы предложить свою помощь Украине в связи с катастрофой самолета в Иране. Об этом заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.

«Мы готовы всячески содействовать Украине в расследовании этой трагедии», — заявил госсекретарь США.

Помпео подчеркнул, что Вашингтон призывает к полному сотрудничеству в расследовании причин крушения.

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В Киеве нашли способ потратить деньги, полученные от «Газпрома»

В Киеве нашли способ потратить деньги, полученные от «Газпрома» | Русская весна

Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что полученные 2,9 миллиарда долларов от российского «Газпрома» не будут израсходованы до тех пор, пока компания не проведет встречу с акционером — украинским правительством.

«Деньги, которые сейчас находятся у „Нафтогаза“… Мы ждем разговора с акционером, то есть правительством: как правительство видит дивиденды и налоговую политику. Мы пока ничего из этого не потратили», — сказал он.

«Нафтогаз» не планирует направлять средства на погашение долгов самой компании. По словам Коболева, более целесообразным будет инвестировать их в ряд экономически выгодных проектов.

«Я считаю, из этих средств деньги тратить нужно на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность», — отметил глава компании.

По мнению Коболева, такими вещами являются энергоэффективность, добыча сырья и инфраструктурные проекты.

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В МИД Украины рассказали, кто должен расследовать авиакатастрофу в Иране

В МИД Украины рассказали, кто должен расследовать авиакатастрофу в Иране | Русская весна

Независимую комиссию по расследованию авиакатастрофы самолета украинской авиакомпании МАУ вблизи Тегерана, согласно международному праву, должен создать Иран как страна, в которой произошел трагический инцидент. Об этом заявил политический директор МИД Украины Алексей Макеев.

«Расследования авиакатастроф — это дело специалистов… Они регламентируются международным правом, в частности приложением 13 к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. И происходит в сотрудничестве со многими государствами. Главным в расследовании выступает государство, в котором произошла трагедия. Именно оно образует независимую комиссию по расследованию. Оно также должно оперативно уведомить о катастрофе государство, где зарегистрировано судно, государство-оператора (в обоих последних случаях это Украина), государство, где воздушное судно было спроектировано/изготовлено, а также ИКАО (Международная организация гражданской авиации — ред.)», — отметил Макеев.

Он добавил, что в расследовании могут также участвовать упомянутые выше государства, а также государства, граждане которых пострадали в катастрофе.

Политический директор МИД напомнил, что Украина заявила о своем намерении присоединиться к работе комиссии по расследованию.

«Это было подчеркнуто, в частности, во время сегодняшнего телефонного разговора министра иностранных дел Украины с министром иностранных дел Ирана. Украина заинтересована в расследовании причин этой ужасной катастрофы. И будет делать все необходимое с этой целью», — резюмировал Макеев.

Напомним, рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: важное, компиляция

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