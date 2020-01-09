Ленинград в 1929 году
14:29. 9 января 2020 183 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
01. На набережной лейтенанта Шмидта. Финские лайбы, привезшие дрова
04. На набережной около моста лейтенанта Шмидта
05. Набережная около Академии Художеств
06. Васильевский остров, набережная
08. Вид на бывшую Фондовую биржу
09. Деталь фасада бывшей Фондовой биржи
10. Биржевая стрелка против здания бывшей Фондовой биржи
11. Памятник адмиралу Крузенштерну
12. Фасад Елагинского дворца, обращенный к средней Невке
13. Фасад Елагинского дворца
15. Фасад служебного корпуса Елагинского дворца
16. Деталь ростральных колонн