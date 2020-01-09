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Ленинград в 1929 году

14:29. 9 января 2020 183 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


01. На набережной лейтенанта Шмидта. финские лайбы, привезшие дрова
01. На набережной лейтенанта Шмидта. Финские лайбы, привезшие дрова



02. На набережной лейтенанта Шмидта. финские лайбы, привезшие дрова1

03. На набережной лейтенанта Шмидта. финские лайбы, привезшие дрова2

04. На набережной около моста лейтенанта Шмидта
04. На набережной около моста лейтенанта Шмидта

05. Набережная около Академии Художеств
05. Набережная около Академии Художеств

06. Васильевский остров, набережная
06. Васильевский остров, набережная

07. Васильевский остров, набережная.

08. Вид на бывшую Фондовую биржу
08. Вид на бывшую Фондовую биржу

09. Деталь фасада бывшей Фондовой биржи
09. Деталь фасада бывшей Фондовой биржи

10. Биржевая стрелка против здания бывшей Фондовой биржи
10. Биржевая стрелка против здания бывшей Фондовой биржи

11. Памятник адмиралу Крузенштерну
11. Памятник адмиралу Крузенштерну

12. Фасад Елагинского дворца, обращенный к средней Невке
12. Фасад Елагинского дворца, обращенный к средней Невке

13. Фасад Елагинского дворца
13. Фасад Елагинского дворца

14. Фасад Елагинского дворца

15. Фасад служебного корпуса Елагинского дворца
15. Фасад служебного корпуса Елагинского дворца

16. Деталь ростральных колонн
16. Деталь ростральных колонн

17. Деталь ростральных колонн

18. Деталь ростральных колонн

Источник: https://humus.livejournal.com/7022287.html

Метки: история, Ленинград, Россия, фото

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