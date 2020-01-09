Ленинград в 1929 году

01. На набережной лейтенанта Шмидта. Финские лайбы, привезшие дрова04. На набережной около моста лейтенанта Шмидта05. Набережная около Академии Художеств06. Васильевский остров, набережная08. Вид на бывшую Фондовую биржу09. Деталь фасада бывшей Фондовой биржи10. Биржевая стрелка против здания бывшей Фондовой биржи11. Памятник адмиралу Крузенштерну12. Фасад Елагинского дворца, обращенный к средней Невке13. Фасад Елагинского дворца15. Фасад служебного корпуса Елагинского дворца16. Деталь ростральных колонн

Источник: https://humus.livejournal.com/7022287.html