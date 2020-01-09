Гора Немрут-Даг в Турции. Курган или отвал древних рудников?

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На высоте 2150 м над уровнем моря в Таврских горах на юго-востоке Турции есть интересное место – гора Немрут-Даг.Официальная историческая информация – это курган с могилой Антиоха I Коммагенского. Холм в конце 19в. исследовали немецкие специалисты. Но информацию про это не нашел.У подножья горы-кургана расположены статуи. Как египетские. Вероятно, их уже собирали из обломком реставраторы. Но так и не дособирали. Множество обломков так и продолжают лежать рядомВ реконструкции историков они должны выглядеть вот так. Вам они скифов не напоминают в своих загнутых вперед шапочках?Порода, из которой сделаны статуи – непрочная. В настоящее время обломки, головы статуй покрыты трещинами. Наверное, так работает эрозия. А вообще, трещины выглядят как усыхание некачественного бетона.Вид в обратную сторону от холма. Странное место для кургана.Так выглядит насыпной холм, курган с высоты. Но фоне других гор выделяется своей явной искусственной природой: примерно одинакового размера камень. Кстати, почему? Если его собирали в округе, в этих горах, то он должен быть разного размера. А здесь как-будто прогнали через крупное сито или какую-то дробильную машину. Напоминает современный железнодорожный щебень Сколько было задействовано для этих работ людей? В общем, странно все это, как и странным выглядят работы по насыпанию любого кургана и на равнине.На космоснимках это место выглядит вот так. Ссылка на Яндекс.Карты. В гугл-картах все оказалось заснеженнымНо если мы переместимся на 2-3 км южнее, то увидим странный вид поверхности гор:Точечная эрозия на поверхности и склонах гор. Как-будто эту территорию бомбили авиабомбами. Это похоже на какие-то провалы или ямы от выработок чего-то открытым способом.Приблизимся к поверхности. Да, очень похоже, что когда-то здесь что-то копали. Потом грунт или обрушился в эти пустоты или это была добыча чего-то открытым способом. Ситуацию прояснили бы местные геологи, если поделились бы информацией о наличии в этих горах каких-либо руд.Я не исключаю вариант, что когда кто-то из переживших катастрофу продолжил добычу. Но работы были менее масштабными и был насыпан только этот курган. В нем, может быть, действительно захоронен Антиоха I Коммагенский. Но изначально, можно предположить, что это был именно насыпной террикон. Как версия.Еще одна версия – это трубки, воронки от мощной дегазации. Но в других местах этой гористой местности подобного не наблюдается…***Группы в соцсетях и другие площадки, где выкладываются ссылки на материалы журнала:

Источник: https://sibved.livejournal.com/310612.html