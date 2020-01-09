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Гора Немрут-Даг в Турции. Курган или отвал древних рудников?

14:29. 9 января 2020 245 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
На высоте 2150 м над уровнем моря в Таврских горах на юго-востоке Турции есть интересное место – гора Немрут-Даг.


Официальная историческая информация – это курган с могилой Антиоха I Коммагенского. Холм в конце 19в. исследовали немецкие специалисты. Но информацию про это не нашел.




У подножья горы-кургана расположены статуи. Как египетские. Вероятно, их уже собирали из обломком реставраторы. Но так и не дособирали. Множество обломков так и продолжают лежать рядом


В реконструкции историков они должны выглядеть вот так. Вам они скифов не напоминают в своих загнутых вперед шапочках?






Порода, из которой сделаны статуи – непрочная. В настоящее время обломки, головы статуй покрыты трещинами. Наверное, так работает эрозия. А вообще, трещины выглядят как усыхание некачественного бетона.


Вид в обратную сторону от холма. Странное место для кургана.




Так выглядит насыпной холм, курган с высоты. Но фоне других гор выделяется своей явной искусственной природой: примерно одинакового размера камень. Кстати, почему? Если его собирали в округе, в этих горах, то он должен быть разного размера. А здесь как-будто прогнали через крупное сито или какую-то дробильную машину. Напоминает современный железнодорожный щебень Сколько было задействовано для этих работ людей? В общем, странно все это, как и странным выглядят работы по насыпанию любого кургана и на равнине.


На космоснимках это место выглядит вот так. Ссылка на Яндекс.Карты. В гугл-картах все оказалось заснеженным

Но если мы переместимся на 2-3 км южнее, то увидим странный вид поверхности гор:


Точечная эрозия на поверхности и склонах гор. Как-будто эту территорию бомбили авиабомбами. Это похоже на какие-то провалы или ямы от выработок чего-то открытым способом.




Приблизимся к поверхности. Да, очень похоже, что когда-то здесь что-то копали. Потом грунт или обрушился в эти пустоты или это была добыча чего-то открытым способом. Ситуацию прояснили бы местные геологи, если поделились бы информацией о наличии в этих горах каких-либо руд.

Я не исключаю вариант, что когда кто-то из переживших катастрофу продолжил добычу. Но работы были менее масштабными и был насыпан только этот курган. В нем, может быть, действительно захоронен Антиоха I Коммагенский. Но изначально, можно предположить, что это был именно насыпной террикон. Как версия.

Еще одна версия – это трубки, воронки от мощной дегазации. Но в других местах этой гористой местности подобного не наблюдается…
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Источник: https://sibved.livejournal.com/310612.html

Метки: артефакты, древние строения, история, рудники, терриконы, технологии

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 6374 5572
    Валерий 9 января 2020 в 15:20

    Как раз такие места и ставят традиционную историю в неудобное коленно-локтевое положение. И тогда заслуженные господа историки лепят откровенный бред, типа: 100 000 рабов строили пирамиду триста лет бронзовым зубилом и каменным молотком. А если кто будет оспаривать такой бред – оплюют, засмеют и подвергнут обструкции со всей широтой научной души и с привлечением средств массовой информации.

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    1
  • 4429 3315
    Oleg 9 января 2020 в 16:19

    Холмы и горы в основе имеют природное образование.
    Курганы целесообразно не насыпать вручную, а использовать холмы в этих целях.

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