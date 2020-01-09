Генсек ООН должен возвысить голос против «ковбойской» авантюры Трампа

По сообщениям японских СМИ, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 6 августа нынешнего года примет в японском городе Хиросима участие в торжественной церемонии, посвященной памяти жертв атомной бомбардировки, произведённой 75 лет назад в августе 1945 года без военной необходимости Соединёнными Штатами Америки. Посещение планируется осуществить в рамках визита генсека ООН в Японию для участия в церемонии закрытия 9 августа 2020 года Токийских олимпийских игр.

Это будет не первое посещение Гутерришем церемоний поминовения испепеленных американскими бомбардировками японских мирных женщин, детей и стариков. Два года назад действующий глава этой главной международной организации присутствовал на такой церемонии и возлагал венок к монументу жертв учиненной президентом США Гарри Трумэном и его генералами атомной трагедии в парке Мира в городе Нагасаки.

Существуют различные цифры погибших от преступных атомных бомбардировок жителей японских городов. Наиболее часто встречающиеся данные свидетельствуют о 200 тыс. погибших в момент взрыва и от ожогов и лучевой и других болезней в Хиросиме и 100 тыс. человек в Нагасаки. Однако с учетом всех «хибакуся», то есть жертв атомных бомбардировок, пострадавших гораздо больше. По официальным японским данным на 31 марта 2013 года, в живых числилось 201 779 «хибакуся». Это число включает в себя детей, родившихся у женщин, подвергшихся воздействию взрывов атомных бомб. Из них 1%, по данным правительства Японии, имели серьёзные онкологические заболевания, вызванные радиационным облучением после бомбардировок. Как сообщала японская газета «Иомиури симбун», количество умерших по состоянию на 31 августа 2013 года «хибакуся» составляет порядка 450 тысяч: 286 818 в Хиросиме и 162 083 в Нагасаки.

Ожидается, что генсек Организации Объединенных Наций, как и два года назад, в Хиросиме вновь призовет правительства и народы мира к ядерному разоружению. Тогда в Нагасаки он заявил, что «уничтожение ядерного оружия является первостепенной задачей ООН». Однако в результате намерения президента США Дональда Трампа не только не сокращать, но и наращивать свой ядерный потенциал, достижение этой цели, похоже, отодвигается на непредсказуемо далекое будущее.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин в интервью газете Financial Times в преддверии саммита Группы двадцати в Японии и встречи с Трампом, если и Договор о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) прекратит существование, то, «по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений».

Чреватая крупномасштабной войной на Ближнем Востоке безрассудная «ковбойская» политика Трампа, когда в расчет принимается исключительно военная сила и применение её против более слабых стран, рано или поздно может привести к новой ядерной трагедии. Когда цепляющийся за власть нынешний президент США ради переизбрания может, как его предшественник в 1945 году Гарри Трумэн, под предлогом «спасения жизней американских парней» ещё раз выпустить джинна из бутылки и ради сохранения военной и финансовой гегемонии в мире пойти на применение ядерного оружия. Вот о чем следовало бы заявить в Хиросиме генсеку ООН, если он действительно озабочен спасением человечества от кошмара всеобщего уничтожения в ядерном огне.

Источник: https://nstarikov.ru/gensek-oon-dolzhen-vozvysit-golos-protiv-kovbojskoj-avantjury-trampa-112179