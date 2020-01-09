Генсек ООН должен возвысить голос против «ковбойской» авантюры Трампа
По сообщениям японских СМИ, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 6 августа нынешнего года примет в японском городе Хиросима участие в торжественной церемонии, посвященной памяти жертв атомной бомбардировки, произведённой 75 лет назад в августе 1945 года без военной необходимости Соединёнными Штатами Америки. Посещение планируется осуществить в рамках визита генсека ООН в Японию для участия в церемонии закрытия 9 августа 2020 года Токийских олимпийских игр.
Это будет не первое посещение Гутерришем церемоний поминовения испепеленных американскими бомбардировками японских мирных женщин, детей и стариков. Два года назад действующий глава этой главной международной организации присутствовал на такой церемонии и возлагал венок к монументу жертв учиненной президентом США Гарри Трумэном и его генералами атомной трагедии в парке Мира в городе Нагасаки.
Ожидается, что генсек Организации Объединенных Наций, как и два года назад, в Хиросиме вновь призовет правительства и народы мира к ядерному разоружению. Тогда в Нагасаки он заявил, что «уничтожение ядерного оружия является первостепенной задачей ООН». Однако в результате намерения президента США Дональда Трампа не только не сокращать, но и наращивать свой ядерный потенциал, достижение этой цели, похоже, отодвигается на непредсказуемо далекое будущее.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин в интервью газете Financial Times в преддверии саммита Группы двадцати в Японии и встречи с Трампом, если и Договор о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) прекратит существование, то, «по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений».
Чреватая крупномасштабной войной на Ближнем Востоке безрассудная «ковбойская» политика Трампа, когда в расчет принимается исключительно военная сила и применение её против более слабых стран, рано или поздно может привести к новой ядерной трагедии. Когда цепляющийся за власть нынешний президент США ради переизбрания может, как его предшественник в 1945 году Гарри Трумэн, под предлогом «спасения жизней американских парней» ещё раз выпустить джинна из бутылки и ради сохранения военной и финансовой гегемонии в мире пойти на применение ядерного оружия. Вот о чем следовало бы заявить в Хиросиме генсеку ООН, если он действительно озабочен спасением человечества от кошмара всеобщего уничтожения в ядерном огне.
Источник: https://nstarikov.ru/gensek-oon-dolzhen-vozvysit-golos-protiv-kovbojskoj-avantjury-trampa-112179
Толик Кошкин ! ООН давно превращена в отхожее место. Пора её аннулировать.
Во-во… Повысит… Когда ему позволят те, в чьих интересах эта ООНа создавалась…