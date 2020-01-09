Джульетто Кьеза: США убивают, а тяжёлые последствия придутся на долю Европы

Огромная толпа, сначала в столице Тегеране, потом в родном городе, собралась, чтобы отдать последнюю даль уважения генералу Сулеймани — второму человеку в иранской армии после Верховного руководителя, убитому во время американского налёта на Багдад. Перед миллионами иранцев Верховный руководитель Али Хаменеи призвал отомстить за свою «правую руку», сплотив страну и фактически положив конец всем расхождениям между интегралистами и умеренными. В самом деле, даже президент-реформист Роухани, принимая дочь генерала, заверил, что Иран не станет сидеть сложа руки и будет «вершить правосудие». Решение Трампа застало врасплох даже иракское правительство, которое обратилось в ООН, требуя осудить американскую атаку. Москва и Пекин ищут путей посредничества, чтобы избежать войны, и Европа тоже старается помешать крайнему росту международной напряжённости. Что может случиться сейчас? Война неизбежна? Или ещё можно избежать её? Как? Об этом мы поговорили с директором интернет-телевидения «Пандора-ТВ» Джульетто Кьезой, экспертом по геополитическим и ближневосточным сценариям.

— Что стало причиной убийства Сулеймани? Ноябрьские выборы и, значит, необходимость для Трампа сплотить Америку вокруг себя, или что-то ещё?

— Глубинное государство, Пентагон и спецслужбы, я думаю, выкрутили руки Трампу, подставив его под удар. Думаю, они организовали провокацию за его спиной, отлично сознавая высочайший риск, которому подвергают весь мир. Трамп, как он делает уже два года, защищается от своего собственного окружения и от давления Израиля, которое решающим образом определяет ориентацию части республиканских сенаторов. Угроза, что сенат проголосует против него, высока, и об этой опасности ему напомнил как раз в этот трудный момент сенатор Грэм. Трамп попал в ловушку. Если бы погиб ещё один американский дипломат, ответственным оказался бы он. Если он будет бомбить иранские объекты, как угрожает сделать, эскалация войны ускорится. И Трамп, даже без импичмента, будет президентом, который начал войну — после того, как он неоднократно заявлял, что не хочет ещё одной войны. И ему придётся вести вторую предвыборную кампанию, когда Америка будет в состоянии войны. Значит, на вторую часть вопроса ответ уже дан. Не Трамп хотел, чтобы заварилась эта каша и чтобы его подставили под удар. Какое там сплотить Америку! Результат для него — изоляция и, может быть, поражение. Кроме того, боюсь, что для Запада последствия будут ещё тяжелее.

— Чего сейчас надо ждать? Неизбежной войны, роста международной напряжённости и терроризма?

— Не думаю, что война США и Израиля против Ирана уже неизбежна. Неизбежен будет рост международной напряжённости по всем фронтам. Думаю, даже если Тегеран будет вести себя осторожно, что я считаю вероятным, те, кто организовал провокацию, могут продолжить действовать в том же направлении. Трамп в Вашингтоне, но спецслужбы действуют на месте. И делают то, что хотят. Всякий теракт, всякую смерть в ближайшие недели припишут иранским пасдаран. И весь западный мейнстрим будет готов кричать об иранском терроризме. Россия и Китай делают что могут, чтобы замедлить развитие кризиса, но действие всех дипломатических инструментов сейчас гораздо более ограниченно, чем позавчера. Думаю, что это террористическое убийство, каковым я его считаю, будет означать конец американского влияния на Ближнем Востоке. Конечно, если не будет настоящей войны. Если такая война начнётся, последствия будут тяжелее, в том числе и для Европы.

— Смогут ли Россия и Турция сыграть ключевую роль в противостоянии США и Ирана и как?

— Ни Путин, ни Си Цзиньпин, ни Эрдоган не заинтересованы в войне против Ирана. Они будут стараться избежать её, насколько это в их власти. Но всё зависит от той борьбы, которая идёт в Вашингтоне.

— А Европа?

— Холодное молчание Европы уже «разочаровало» Майка Помпео, то есть, я считаю, Европа стала грушей для битья в этом заговоре. У Европы есть все причины бояться такого развития событий, причиной которых она не была. Но она, как обычно, не смогла высказать твёрдого суждения. Если ситуация ухудшится, в таких условиях НАТО принудят поддержать США.

— Как Вы оцениваете позицию Сальвини, который заявил о своей полной поддержке Трампа и о своей радости по поводу убийства генерала?

— Сальвини, по-моему, продемонстрировал в этот трудный момент, что он не деятель государственного масштаба, и рискует прямо зарекомендовать себя как опасный дилетант. Дилетанты в таких делах приносят только несчастье.

Беседовал Америко Маскаруччи

Перевод Е. Исуповой

Джульетто Кьеза, итальянский журналист и политический деятель. Депутат Европарламента в 2004 – 2009 гг. Лидер движения «Альтернатива». Постоянный член Изборского клуба.

Источник: https://nstarikov.ru/dzhuletto-keza-ssha-ubivajut-a-tjazhjolye-posledstvija-pridutsja-na-dolju-evropy-112175