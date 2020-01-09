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Актуальные карикатуры 70х

15:29. 9 января 2020 110 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Актуальные политические карикатуры 70х.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5553230.html

Метки: 70-е, антикоммунизм, империализм, иран, история, карикатуры, ссср, США

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