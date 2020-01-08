Ядерная журналистика и молодежь
09:30. 8 января 2020 45 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Во время поездки я атомную столицу России город Саров (Арзамас-16) молодые местные журналисты задали несколько вопросов и сделали об этом репортаж.
P.S. Другие материалы по теме:
- Программа 2020, Китай, партии и будущее России
- На Родине нашего атомного оружия
- Взрыв номер один: как Советский Союз стал атомной державой
- Кто пытается запретить памятники Сталину
- Россия — «Удерживающая»
- Александр Проханов: Наше время — подлётное
- «Ничего подобного у США не было»: какую роль в истории СССР сыграло появление водородного оружия
- 100 лет ВЧК – что было на самом деле
Источник: https://nstarikov.ru/jadernaja-zhurnalistika-i-molodezh-112172