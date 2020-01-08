Главная » Мировоззрение, Политика, Творчество

Ядерная журналистика и молодежь

09:30. 8 января 2020 45 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Во время поездки я атомную столицу России город Саров (Арзамас-16) молодые местные журналисты задали несколько вопросов и сделали об этом репортаж.

Скачать аудио

P.S. Другие материалы по теме:

Источник: https://nstarikov.ru/jadernaja-zhurnalistika-i-molodezh-112172

Метки: блог

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 11 марта 2018
... контакт между странами, обладающими ядерным оружием. Да и оценка Западом войны в..., будет уже другое время, там молодежь – у нас Кубань, Донщина (территория... практика прямо противоречит этическим нормам журналистики и российскому законодательству. В связи с...
Новости Украины и Новороссии 19 декабря 2019
...«частью тревожного сценария и большей проблемы». «Итальянской журналистике часто не хватает ... на сегодняшний день и станет «патриотическим воспитанием» украинской молодежи. Читайте также:...1979 года был произведён подземный ядерный взрыв на глубине 903 ...
Бэкграунд, выпуск-244 за 11 февраля 2012
...о выводе американских военных баз и ядерного оружия из Европы. Это ...в Евросоюзе Сербии безработица среди молодежи и вовсе зашкалила за пятьдесят процентов...совесть в мире современной коммерческой журналистики и его продавшихся с потрохами обитателей...
Бэкграунд, выпуск-233 за 5 ноября 2011
... истины. А самое интересное в журналистике, это когда ты сам их... представляет коварный и страшный Ирак, до зубов вооруженный ядерным оружием и способный за.... Это несомненно - Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник. Внешние...
ВЫДУМАННЫЕ БОЛЕЗНИ: ВИЧ/СПИД, АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ, ПТИЧИЙ ГРИПП, СВИНОЙ ГРИПП, ПНЕВМОНИЯ ЛЕГИОНЕРОВ.
...ультраструктурных компонентов клеток организма, как ядерная ДНК (блокируются ферменты, принимающие ... со «СПИДом», поддержку СПИД-журналистики и т.п. Про комфортную жизнь... «в донесении до подростков и молодежи полной и объективной информации о наркотиках»....
Бэкграунд, выпуск-278 за 13 октября 2012
... карпатского села, закончившая факультет журналистики Львовского университета, она начала... на СССР, с применением ядерного оружия. К середине 1948...19 случаях они угрожали ядерным оружием.И это было только ...в том, что опрошенная молодежь никогда не жила в ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)